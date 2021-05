Proiect de lege referitor la salariul minim. PSD vrea ca acesta sa se ofere doar pentru posturile care nu necesita calificare

"Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie. Este inadmisibil ca intr-o tara europeana sa avem medici, ingineri, maistri, constructori, soferi profesionisti, directori in sistemul privat platiti cu salariul minim! Practic, o treime din numarul total de angajati din Romania (1,7 milioane de persoane) sunt angajate pe salariul minim, desi peste 80% dintre acestea au cel putin o calificare", au scris reprezentantii PSD pe Facebook Social-democratii mai spun ca "salariul minim trebuie sa redevina un instrument de protectie sociala", valabil doar pentru persoanele apte de munca care nu au nicio calificare."Iar, in acest sens, propunerile PSD pentru modificarea Codului muncii sunt: salariul minim se acorda doar pentru persoanele si posturile care nu necesita/nu au vreo calificare, salariul minim se acorda pe o perioada determinata de pana la 12-24 de luni", se mai arata in mesaj.