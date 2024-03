PSD si PD-L, condamnate sa continue mariajul la guvernare

Mariajul de la guvernare dintre PSD si PD-L va fi de lunga durata. Nu neaparat ca sa asigure Romaniei un Guvern cu 70% majoritate in Parlament, ci pentru ca ambele parti sunt constiente ca intrarea in opozitie inseamna "explozie interna" in oricare dintre cele partide.

Potrivit analistului Stelian Tanase, PSD si PD-L prefera sa mimeze scandaluri la varful coalitiei guvernamentale deoarece conducerile ambelor partide nu iau nici macar in calcul o eventuala iesire de la guvernare, informeaza Q Magazine.

"De exemplu, sansele lui Mircea Geoana de a se pozitiona mai bine in cursa prezidentiala ar fi mai mari daca PSD ar trece in opozitie. Mesajul lui Geoana ar fi ca toate neajunsurile cauzate de criza financiara sunt din vina PD-L, partid incapabil sa gestioneze astfel de probleme.

Chiar sa vrea, Geoana nu poate sa treaca in opozitie. Presiunea filialelor si alesilor locali este extrem de mare. Au nevoie disperata de resurse, de bani. Pe de alta parte, cum faci campanie fara resursele Puterii? Daca ar iesi de la guvernare, atat PSD cat si PD-L ar exploda pe interior", considera Stelian Tanase.

Argumentul lui Tanase este ca toti liderii de partid au au acuzat, in urma parlamentarelor, ca filialele nu si-au facut treaba si nu s-au organizat cum trebuie pentru alegeri: "Fie ca te cheama Mircea Geoana, Emil Boc sau Crin Antonescu, tot de teritoriu depinzi pana la urma. De acolo ai luat voturile si acolo trebuie sa dai, la randul tau, resurse. Cand isi pun teritoriul in cap, partidele explodeaza pe interior".

"PSD si PD-L au relatii solide. Vor sta la Putere impreuna. Dar relatiile lor sunt atat de solide incat se au si la mana reciproc. Au dosare unii despre ceilalti. Cand se supara rau, le mai scot pe masa.

Este posibil sa se intample asa ceva in campania pentru Cotroceni. Vor suna si unii si altii la presa si or sa spuna 'Tati, am si eu un dosar cu cineva, un ministru'. Asa se face, e tehnica scurgerii de informatii catre presa", a adaugat Stelian Tanase.

