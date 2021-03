PSD a cerut infiintarea unei comisii de anchete parlamentare privind falsificarea datelor pandemiei. Ciolacu: "S-au falsificat ca sa se tina alegerile"

"Am decis azi in BPN al PSD depunerea solicitarii privind infiintarea unei comisii de anchete parlamentare care priveste falsificarea datelor pandemiei. Pandemia e de interes national iar difuzarea unor informatii false e o problema grava si de natura penala. Sper ca USR sa nu inchida ideea de transparenta si sa voteze infiintarea acestei comisii, altfel USR este partas la aceste falsificari", a afirmat Marcel Ciolacu la finalul sedintei partidului.Chestionat daca aceasta cerere privind infiintarea comisiei parlamentare de ancheta vizeaza afirmatiile lui Vlad Voiculescu , liderul PSD a raspuns: "Vizeaza declaratii facute de noi timp de un an de zile, faptul ca s-au falsificat date ca sa se poata tine alegeri in Romania, nu cred ca acest lucru nu a fost stiut de Presedintele Romaniei si vizeaza si postarea lui Vlad Voiculescu"."Primul care a sesizat ca au fost falsificate datele a fost ministrul Sanatatii . Ne-am spus domnul ministru foarte clar ca nu s-au inregistrat 2 zile, iar focarele de epidemie au fost scoase din calcul. Sunt ferm convins ca aceasta Comisie de ancheta va afla adevarul si sunt ferm convins ca USR nu va dori sa fie partas la manipularile din timpul Guvernului Orban", a completat Ciolacu.Presedintele PNL Bucuresti, deputatul Violeta Alexandru , a afirmat saptamana trecuta pe pagina sa de Facebook , ca afirmatii politice de gen "nu am incredere in cifrele cazurilor de COVID-19" nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea.In replica, intr-un comentariu la aceasta postare, ministrul Sanatatii a precizat ca anul trecut, inainte de alegeri, din calculul incidentei au fost eliminate focarele, iar din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile.Vlad Voiculescu a negat, miercurea trecuta, ca ar exista vreun "scandal" intre el si Violeta Alexandru pe tema cifrelor referitoare la pandemie si afirma ca "un incicator este un indicator". El a afirmat ca modul in care sunt calculate acum cifrele este adecvat momentului actual si a precizat ca "nu e nimic dramatic in neregula" cu modul in care datele erau calculate de fostul Guvern.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu a masluit nimeni datele, ci au existat formule diferite de calcul.