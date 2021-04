Radu Oprea, PSD, despre Florin Citu: "Premierul a iesit astazi sa se laude, dar nu merita felicitat"

"Premierul Citu a iesit astazi sa se laude. Dar nu merita felicitat chiar daca Standard & Poor's a schimbat perspectiva de tara la negativ la stabil. Ce uita sa spuna Florin Citu: ca a reusit sa aduca ratingul acolo unde il lasase PSD, adica la stabil. Va readuc aminte ca S&P modificase perspectiva in decembrie 2019. Citu, ministrul Finantelor Publice, a dus deficitul bugetar la un record istoric in acea perioada, ceea ce a generat decizia S&P de scadere a perspectivei la negative", afirmat, sambata, Radu Oprea.Acesta se declara de acord cu premierul intr-o privinta: "Sunt de acord cu premierul Citu ca antreprenorii sunt adevaratii eroi. Daca au reusit sa supravietuiasca este numai meritul lor. Guvernul PNL si apoi cel al coalitiei de dreapta au "reusit performanta" de a acorda cel mai mic sprijin direct mediului de afaceri. Doar 2,4% ca pondere din PIB conform FMI. (Suntem langa tarile din Africa, nu langa Statele Membre UE)"."S&P justifica decizia de acum prin perspectiva absorbtiei fondurilor europene din PNRR. Dar in generarea programului Next Generation EU, Florin Citu nu a avut niciun merit. De ce ar trebui felicitat? Deocamdata PNRR-ul propus de PNL a primit nota 4 la Bruxelles. Si nici cel propus de USR nu are perspective mai bune", a mai transmis purtatorul de cuvant al PSD.Acesta afirma ca "stabilitatea tarii nu se obtine prin declansarea crizelor politice"."Deci, Florin Citu, ne te lauda atunci cand nu ai motive. Guverneaza daca esti in stare, daca nu pleaca acasa", a mai afirmat Radu Oprea.Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca, in contextul in care agentia de rating Standard&Poor's a pastrat ratingul de tara, dar a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativ la stabila, "eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila", sunt companiile private, antreprenorii.El a afirmat ca Guvernul a reusit sa reduca deficitul bugetar si sa aiba venituri mai mari la buget, fara a introduce noi taxe sau a le mari pe cele existente.Citu a precizat ca decizia agentiei de rating vine cu obligatia de a implementa rapid reforme."Si acum ma adresez membrilor Cabinetului Citu: aveti obligatia sa accelerati reformele in propriul minister , in companiile din subordine, in agentii", a subliniat el.