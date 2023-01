PSD sustine ca discuta despre proiecte nu despre guverne din umbra

Partidul Social Democrat sustine ca nu a discutat si nu are in vedere discutii cu privire la eventuale "guverne din umbra".

"Prioritatea pentru viitor este stabilirea unui program de guvernare, cu solutii si proiecte concrete. Nu ne intereseaza impartirile de functii si de sinecuri. O astfel de abordare ar fi neserioasa, iar PSD o respinge. Aceste false teme, legate de numele unor viitori ministri, nu au existat in niciuna din sedintele Biroului Permanent sau ale Comitetului Executiv National", se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.

Precizarea vine dupa ce in presa au aparut joi informatii potrivit carora PSD discuta despre formarea unui guvern din umbra.

Social democratii sustin ca daca in programul de guvernare va exista o propunere de reorganizare a aparatului de stat, "PSD nu va face propuneri de nume privind eventuale ministere, pentru ca suntem interesati de finalizarea pachetului de solutii de iesire din criza, de relansare economica, de creare de locuri de munca".

"Suntem uimiti de modul in care se preiau public informatii total eronate de la persoane care nu au nicio legatura cu Partidul Social Democrat. Nu s-a discutat acest subiect niciodata in PSD si nu se va discuta nici in perioda urmatoare", se mai arata in document.

In finalul comunicatului se precizeaza ca social democratii au in vedere masuri "care vor scoate Romania din criza, in incercarea de a repara dezastrul produs de guvernarea lui Traian Basescu".

