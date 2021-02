Sorin Grindeanu anunta ca PSD va depune amendamente la buget pentru a le plati minerilor drepturile restante

"Azi am avut o sedinta a BPN si as vrea sa va spun cateva lucruri legate de sedinta. Inainte de asta, am vazut reactia premierului Citu la amendamentele prezentate de PSD. Domnule Citu, timp de un an de zile ati indepartat Romania din UE.Ati tinut scolile inchise un an de zile, in vreme ce tot restul Europei facea tot posibilul sa le tina deschise. Nu ati testat populatia, in timp ce toate tarile europene batea record dupa record facand testare masiva. Nu ati ajutat economiile romanesti. Prin tot ce ati facut un an de zile, ati fost pe contrasens cu Europa.Chiar azi v-ati dus la PNL si le-ati pus pumnul in gura parlamentarilor, interzicandu-le sustinerea prin amendamente la buget sustinerea comunitatilor pe care le reprezinta", a afirmat Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa la sediul PSD.El a adaugat ca PSD, prin aceste amendamente prevede si sursa de finantare si anume taierea unor sume din fondul de rezerva al Guvernului."Amendamentele PSD au ca sursa de finantare capitolul Actiuni generale de la Ministerul Finantelor Publice unde nu este cuprinsa doar contributia Romaniei la UE, ci si fonduri pe care anul trecut le-ati folosit in scop electoral si stie toata tara ce ati facut anul trecut. La fel ca si pusculita de la fondul de rezerva al premierului.De acolo vrem sa taiem domnule Citu si suntem convinsi ca de aia sunteti suparat. Am discutat in BPN situatia din Valea Jiului. Am decis sa luam legatura cu colegii nostri europeni, pentru ca din miliardele din PNRR sa se poata aloca fonduri pentru proiecte de dezvoltare economica.In paralel vom depune amendamente la buget pentru a le plati minerilor drepturile restante . E normal intr-o tara europeana ca oamenii sa fie platiti la timp pentru munca lor", a completat Grindeanu.Sute de mineri de la minele Lonea si Livezeni s-au adunat, luni dimineata, la sediul Complexului Energetic Hunedoara unde isi cer drepturile restante. Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni ameninta cu greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate in urma negocierilor pe care le vor avea liderii lor cu ministrul Energiei si cu ministrul Muncii. Premierul Florin Citu s-a referit luni la protestul minerilor , afirmand ca ii intelege, stie ca trec printr-o perioada dificila, dar nu credE ca solutia pe care acestia au ales-o este una care rezolva problemele. El a promis ca in mandatul sau nu va avea loc nicio mineriada.