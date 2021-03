Marcel Ciolacu, liderul PSD, anunta ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui

"Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele le cunoasteti: blocarea Masurii 3 din fonduri europene, a declarat Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca peste 400 de milioane de euro sunt blocate , "pentru ca ministrul si-a facut un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor".In 22 februarie, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca partidul din care face parte va depune o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Cladiu Nasui, in Parlament, dupa dezbaterile din Legislativ pe bugetul pentru 2021.In replica, ministrul Economiei, Claudiu Nasui a anuntat ca a depus plangere penala in Rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie cu privire la inscrierile in platforma de granturi acordate IMM-urilor.Aceasta este a doua motiune simpla depusa de PSD in actuala legislatura, dupa cea indreptata impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu