PSD va vota impotriva suspendarii PUZ-urilor din sectoarele Capitalei: "Este o anomalie"

Suspendarea PUZ-urilor se voteaza vineri

"Grupul consilierilor generali PSD, al carui lider sunt, vor vota impotriva unei initiative a unui domn care incepe sa frizeze din ce in ce mai mult cu patologia penalului. Este o anomalie. Aceasta este o discutie pe care trebuie sa o aiba specialistii. PUZ-urile coordonatoare sunt initiativele sectoarele, nu sunt initiativele persoanelor fizice sau juridice care desfasoara un proiect imobiliar. Asta inseamna blocarea tuturor proiectelor care au fost inainte de noi si dupa noi. Noi vorbim de proiecte care vin si cu doua legislaturi in urma si le continuam", a declarat consilierul general Aurelian Badulescu.Intrebat daca are o suspiciune de nelegalitate in privinta proiectului, Badulescu a raspuns: "Faptul ca este nelegal vine si contureaza comportamentul criminogen al acestui individ. El nu poate sa se desparta de obligatiile pe care si le-a asumat in atatia ani de lupta impotriva normalitatii. Acest om trebuie sa raspunda celor care i-au dat bani si sa le faca pe plac".Primarul Capitalei Nicusor Dan a cerut luni, 22 februarie, Consiliului General sa suspende, timp de doi ani, Planurile Urbanistice Coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2,3,4,5 si 6. In cazul sectorului 1, documentul nu a fost aprobat. Edilul a argumentat ca sute de hectare de spatiu verde risca sa-si piarda statutul si sa devina spatii construibile.Proiectele de hotarare sunt pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 26 februarie . Daca se aproba, suspendarea PUZ-urilor ar urma sa inceapa din 5 martie.Consilierii generali ai USR PLUS vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sectoare.Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, i-a cere edilului general, Nicusor Dan , sa retraga de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de vineri proiectul privind suspendarea PUZ coordonator pentru Sectorul 3 pentru doi ani.