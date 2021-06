PSD vrea sa investeasca in Dacii electrice pentru toate filialele. Pana atunci, Ciolacu a imprumutat o masina VIDEO

"Am decis ca exista o vineri verde si impreuna cu domnul primar Baluta, astazi, am venit cu Zoe (o masina electrica - n.r.), am imprumutat-o pe Zoe. Data viitoare o sa venim cu propria noastra Dacie electrica, am comandat-o si o sa fie printre primele 10 Dacii electrice din Romania. Sper ca si domnii primari, si incurajez autoritatile locale, sa cumpere astfel de masini electrice, mai ales masinile electrice produse in Romania", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.El a adaugat ca Dacia electrica va fi cumparata din banii partidului, din cotizatii si a mentionat ca nu stie cat costa."E cea mai ieftina de pe piata, e masina electrica facuta la noi, la Mioveni. E prima achizitie, ca nu au decat un lot restrans si apoi o sa incercam sa luam in toate filialele cate o Dacie electrica", a afirmat Ciolacu.PSD a organizat vineri evenimentul "Adevarata Vineri verde", in cadrul caruia mii de membri si simpatizanti ai PSD, din toata tara, vor merge la serviciu sau isi vor duce copiii la scoala folosind mijloace nepoluante sau transportul in comun.