PUBLICITATE ELECTORALA. Solutia lui Tariceanu pentru incalzire si apa calda in Bucuresti: subventii de la bugetul Primariei pentru cumpararea de centrale de apartament

Cam toate marile orase au mostenit de la regimul comunist un sistem centralizat pentru furnizarea de apa calda si caldura. El nu a fost gandit pentru locuitori, in primul rand, ci pentru marile platforme industriale care foloseau aburul si apa calda in productie. Intre timp, aceste platforme industriale au disparut, dar sistemul centralizat si ineficient a ramas in picioare si este sustinut astazi de autoritatile locale care il subventioneaza generos din banii nostri, ai tuturor.Bucurestiul trebuie sa intre in secolul 21 si in privinta conditiilor oferite pentru incalzirea caselor si apartamentelor si a accesului la apa calda. NU mai putem tolera situatia care se repeta an de an - tevi care intra in reparatie cate 6 luni pe an, timp in care oamenii din cartiere intregi raman sa se spele cu apa incalzita in oala pe aragaz. Solutia este simpla si demna de confortul necesar traiului intr-o Capitala europeana: centralele de apartament. Este propunerea pe care o face candidatul ALDE la Primaria Generala, fostul prim-ministru si sef al Senatului, Calin Popescu Tariceanu.In vreme ce ceilalti candidati merg ori pe imbunatatirea actualului sistem, ori pe centrale de cvartal, Calin Popescu Tariceanu considera ca singurul sistem viabil si care ar da bucurestenilor confortul pe care si-l doresc este acesta, cu subventionarea instalarii de centrale proprii de apartament.Solutia este justificata, fie si numai daca ne uitam la situatia in care s-a ajuns in Bucuresti: in ultimii 30 de ani s-au schimbat doar 250 de kilometri de conducte din totalul de 4000 de kilometri, ceea ce inseamna ca, in acest ritm, ar mai dura inca 480 de ani ca sa fie schimbate toate! Iar acest proces nu este decat o permanenta schimbare a conductelor vechi cu unele noi.Candidatul ALDE considera ca pastrarea actualului sistem centralizat nu reprezinta decat o gaura neagra in bugetul Primariei si ii lipseste pe bucuresteni de confortul pe care il merita."Ganditi-va la situatiile numeroase pe care l-am vazut cu bucuresteni care merg sa se roage de administratia blocului in care locuiesc sa intrerupa furnizarea de agent termic sau sa reduca nivelul, astfel incat facturile sa fie cat mai mici ca sa si le poata permite. Am ajuns ca, in secolul 21, sa fie bucuresteni care sa prefere sa stea in frig in case de frica facturilor uriase ulterioare, in care mare parte inseamna pierderile din retea. Toti meritam sa beneficiem de confortul de a decide cate grade vrem in case printr-o simpla apasare a unui buton de la termostat. A venit timpul pentru mai putina grija pentru sistem si mai multa pentru oameni. Si aceasta este o solutie care se poate aplica imediat, chiar pentru aceasta iarna, incepand cu cartierele care sunt la mare distanta de CET-uri: Pantelimon, Colentina, Aviatiei, Titan, Balta Alba", spune Calin Popescu Tariceanu.Toti banii irositi acum pe reparatii interminabile ar putea fi astfel folositi eficient si in favoarea bucuresteanului."Pierderile de pe sutele sau miile de kilometri de conducte sunt uriase si agentul termic ajunge in casele noastre scump si slab. Cheltuielile sunt enorme, iar sistemul nu mai are de multa vreme nici o logica economica. In loc sa irosim banii pentru aceste eterne refaceri ale retelei de termoficare, la care la care se adauga sumele care ar trebui cheltuite pentru retehnologizarea CET-urilor, putem lua aceste fonduri si sa le transformam in subventii pentru centrale de apartament pentru toate cele 550 000 de locuinte ramase in sistem. Daca consideram ca achizitia si montarea unei centrale costa in jur de 1500 euro/bucata, intreaga procedura ne-ar costa in jur de 825 de milioane de euro. Da, sunt o groaza de bani, dar mult mai putini decat suma pe care am baga-o in schimbarea conductelor si retehnologizarea CET-urilor", explica Tariceanu de unde ar putea proveni banii pentru acest proiect menit sa ofere bucurestenilor confort.Candidatul ALDE la Primaria Generala vine si cu o solutie inedita pentru folosirea vechilor CET-uri, care ar ramane astfel neutilizate, respectiv transformarea lor in spatii publice care sa contina facilitati culturale si sportive pentru bucuresteni. El este sigur ca artistii bucuresteni se vor bucura de atelierele de creatie si salile de expozitii care se pot organiza in cladirile vechilor centrale termice. Tariceanu este increzator ca transformarea CET-urilor in hub-uri culturale si sportive va deveni un proiect care va atrage marea parte a bucurestenilor si nu numai.