Aproape 3.000 de puncte de incarcare pentru masinile electrice, in plan pe reteaua nationala de drumuri. Anuntul ministrului Transporturilor

"Din proiect, avem in spatiile de servicii 52 de statii electrice cu 264 de puncte de incarcare pe A 7 Dumbrava - Pascani si, in total, CNAIR vrea sa mai realizeze pana la 3.000 de puncte de incarcare pe toata reteaua. 2.896, inclusiv cele 264 pe care le-am mentionat, mai are si Ministerul Dezvoltarii in PNRR pentru zona urbana", a afirmat Catalin Drula, luni seara, la Digi 24.Intrebat daca folosirea acestor statii va fi gratuita, ministrul a raspuns ca nu poate preciza acest lucru."Administratorul acestei retele rutiere si acestor facilitati in prima faza este compania de drumuri, dar eu sustin si voi sustine concesionarea. In momentul de fata, la inceputul anului am concesionat 26 de spatii de servicii unde se vor face benzinarii ale operatorilor mari de benzinarii din Romania. Compania de drumuri va primi bani pentru asta, milioane de euro anual ca redevente, dar vor fi niste spatii civilizate", a adaugat Drula.Conform acestuia, mare parte dintre spatiile de servici concesionate se afla in Transilvania, iar ministerul va concesiona si spatiile de pe autostrada A 3 Bucuresti -Ploiesti.Pe viitoarele autostrazi, spatiile de servicii vor avea "dimensiuni generoase", iar acestea vor fi realizate odata cu autostrada, a mentionat ministrul.