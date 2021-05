Purtator de cuvant al PSD, pe site-uri porno si de pariuri in timpul programului. Postarea pe Facebook care l-a dat de gol: "Aviz celor care parcheaza pe locurile platite"

Intr-o postare pe Facebook, Ceacar anunta ca se vor ridica masinile care parcheaza pe locul de resedinta. Folosind un print-screen, in imagine se vede ca in calculatorul purtatorului de cuvant sunt deschise si alte site-uri, printre care unul de filme porno si altul de pariuri.Sorin Ceacar e acum purtator de cuvant al PSD, dupa ce in trecut a fost consilier USR si unul dintre sustinatorii lui Antonio Andrusceac, care dorea sa candideze la primaria Sectorului 4, dar care acum a ajuns deputat "Incepand de azi se vor ridica masinile ce parcheaza pe locurile de resedinta. Deci aviz celor care parcheaza pe locurile platite. pentru a evita ridicarea si plata amenzii, lasati-va numarul (n.r.- de) telefonul in parbriz!", transmitea Ceacar in postarea sa pe Facebook.FOTO Facebook / Captura Newsweek