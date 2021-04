Arafat, despre ordinul privind criteriile de carantinare: "Grupul tehnico-stiintific nu ia decizii si le executa, propunerile merg la CNSU spre avizare" VIDEO

Raed Arafat a facut, vineri seara, precizari, intr-un mesaj pe Facebook , dupa ce fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu , si fostul secretar de stat in minister Arafat a precizat ca Grupul a fost infiintat cu mult inainte de pandemie si are un Regulament de functionare in care se spune clar ca deciziile luate nu devin executorii, ci trebuie trimise CNSU pentru avizare."Grupul tehnico - stiintific nu ia decizii de la sine si le executa. Deciziile grupului pleaca ca propuneri catre CNSU condus de primul ministru unde se da aprobare sau se pot modifica niste criterii pe care noi le propunem, in alt sens, pentru a iesi hotararea CNSU, iar unele dintre aceste decizii sunt transformate in acte normative cum ar fi Hotarari de Guvern sau chiar OUG. Exista la alineatul 6 (din Regulamentul de functionare al Grupului Tehnico - Stiintific - n.r.) ca in situatii exceptionale sau cand e un pericol iminent se pot aplica deciziile Grupului, dar cu informarea CNSU. Nu a fost cazul", a declarat Raed Arafat.Acesta a adaugat ca, in 23 martie, Grupul tehnico - stiintific a avut o sedinta in care s-au discutat criteriile de carantinare, dar nu s-a luat o decizie."Sedinta a avut mai multe discutii. A fost convocata si dupa ce am primit si mai multe recomandari de la INSP care trebuiau discutate in cadrul Grupului si in cadrul sedintei s-au discutat criteriile si, intr-adevar, s-a discutat asupra unuia dintre aceste criterii si asta este numarul de locuitori intr-o localitate care sa fie considerata ca localitate mare, 50.000 sau 100.000. Si votul a fost sa fie considerat numarul de 100.000 de locuitori in cadrul Grupului, dar asta nu a insemnat aprobarea intregului set de criterii care a aparut in ordin. De altfel, orice sedinta se termina cu o decizie.Decizia nu prevede aprobarea criteriilor, ci doar aprobarea criteriilor propuse de INSP in ce priveste programul de weekend si orele la care se opreste circulatia in timpul weekendului si alte aspecte in ce priveste salile de sport si fitness, dar nimic despre criteriile de carantinare. Iar daca citim decizia, aceasta spune ca << in cursul zilei 23.03.2021 se va propune emiterea unei hotarari CNSU cu privire la stabilirea unor masuri necesare a fi aplicate in unitatile de invatamant >>, asta era pentru partea de invatamant, apoi, pana la data de 25 martie 2021 se va propune emiterea unei hotarari CNSU privind adoptarea unor masuri necesare a fi aplicate in vederea raspandirii SARS CoV-2. In cadrul CNSU au fost modificari, nu s-a adoptat orele propuse de noi in Grup, ci s-au adoptat ore mai tarzii si nu s-a adoptat masura interdictiei circulatiei in afara localitatii, in weekend", a declarat Arafat.Secretarul de stat a explicat ca inclusiv INSP avea unele dubii asupra unor criterii discutate in Grupul tehnico - stiintific."In 9 aprilie a fost trimisa o adresa de la INSP la Ministerul Sanatatii care atrage atentia asupra unui criteriu care nu poate fi calculat la nivelul UAT-urilor si INSP spune ca nu va putea calcula acest indicator. Asta inseamna ca INSP era cu dubii asupra unor criterii. Asta arata de ce nu a fost emisa decizia de a propune criteriile catre CNSU din sedinta din 23 martie", a mai precizat Arafat.Secretarul de stat apreciaza ca "pentru orice situatie complexa cum e pandemia, conducerea si coordonarea trebuie sa fie una unitara, integrata""Asta este lantul in care mergem in decizii, asa am mers si pe durata pandemiei, asa am lucrat in sensul in care pentru orice situatie complexa, cum e pandemia, conducerea si coordonarea trebuie sa fie una unitara, integrata. Cine integreaza toate aceste decizii? Da, este o parte operationala, avem CNCCI, avem DSU, Ministerul Sanatatii, dar cel mai important este ca avem CNSU condus de primul ministru. Primul ministru este persoana care supravegheaza aplicarea acestor reguli si supravegheaza faptul ca toate aceste masuri sa fie integrate intr-un fel intre ministere si intre entitati, prin CNSU", A MAI TRANSMIS Arafat.Fostul secretar de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan , a afirmat vineri ca indicii de carantinare din ordinul care a provocat scandalul soldat cu demiterea ministrului Sanatatii au fost discutati cu Institutul National de Sanatate Publica si cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta.La randul sau, Vlad Voiculescu a mentionat ca ordinul a fost un pretext pentru indepartarea sa si a Andreei Moldovan din minister, mentionand ca nu era nevoie de avizul CNSU, iar daca cineva ar fi trebuit sa il anunte pe premier , acela era seful DSU, Raed Arafat.