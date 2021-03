Raed Arafat, chemat la sedinta conducerii PNL. Ce a spus secretarul de stat despre noile masuri adoptate

Arafat a mai spus si ca sunt facute eforturi pentru a mari capacitatea de la ATI, dar ca acest lucru ar fi dificil, mai ales ca s-a depasit pragul de 1.400 de pacienti internati in sectiile de Terapie Intensiva, potrivit unor surse participante la sedinta, citate de Adevarul.ro In plus, secretarul de stat a mai transmis ca numarul cazurilor a crescut in 23 de judete si ca exista o problema in privinta detasarilor, medicii fiind tot mai obositi.