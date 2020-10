Alexandru Rafila: Daca ar trebui sa incalc crezul profesional sau moralitatea, as renunta la calitatea de membru PSD

El a afirmat la Digi 24 ca ar iesi in strada pentru a contesta o decizie a partidului din care face parte.Intrebat daca, dupa inscrierea in PSD, ar mai iesi in strada pentru a protesta fata de o decizie a Guvernului format din membri PSD, asa cum a facut in februarie 2017, cand a protestat fata de Ordonanta 13, Alexandru Rafila, proaspat membru PSD, a raspuns: "Absolut. Nu are niciun fel de relevanta partidul care ia astfel de masuri. Cred ca noi trebuie sa functionam dupa un mecanism democratic, de respect al legii si al oamenilor, lucrul asta nu e doar declarativ, trebuie sa-l si facem, sa-l aplicam"El spune ca ar renunta la calitatea de membru al PSD daca ar trebui sa faca orice fel de concesii in ceea ce priveste viata profesionala sau aspectul moral."Eu sunt mai intai medic, imi pastrez crezul profesional si daca ar trebui sa incalc crezul profesional sau moralitatea nu as face acest lucru si as renunta, cu siguranta, la calitatea de membru al PSD. Cele doua chestiuni sunt foarte clare si cred ca asta e conduita pe care ar trebui sa o urmeze si in politica, si in viata, multi dintre concetatenii nostri", a subliniat Rafila.Intrebat daca a pus conditii, el a raspuns afirmativ."Le-am explicat ca sunt un om independent in gandire, in atitudine, sunt un om loial dar loialitatea nu trebuie confundata cu incalcarea unor principii" a adaugat Rafila.El a adaugat ca liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus ca se bucura ca pune astfel de conditii pentru ca nu are nevoie "de oameni care sa urmeze orbeste" ceea ce li se spune.Intrebat cum vede faptul ca Sorin Grindeanu , care conducea Guvernul cand a fost adoptata Ordonanta 13, a scos in strada mii de oameni in 2017, este lider in PSD in prezent, Rafila a aratat:"Cred ca trebui sa avem cu totii o discutie referitoare la acest subiect, care sa explice de ce noul PSD are o abordare care vrea sa stearga niste pete ale trecutului si vrea sa se plaseze intr-o zona de frecventabilitate (..) Cred ca o pozitie legata si de acest subiect si din partea PSD ar fi o decizie inteleapta care si mie si altora le va oferi suficient de multe argumente, astfel incat apartenenta la PSD sa fie justificata".El a precizat ca spera ca PSD sa castige aceste alegeri parlamentare "si probabil le va si castiga". Rafila a adaugat ca in opinia sa "e momentul reconstructiei" in PSD si ca, din cate cunoaste, nu va fi singurul profesionist in domeniul sau propus de partid."Pe mine ma intereseaza o retea de oameni specializati in Parlamentul Romaniei, dincolo de PSD, oamenii acestia pot sa fie din toate partidele" a aratat profesorul, mentionand ca Romania are nevoie de un proiect de tara.