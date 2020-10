Rafila, despre reactiile primite dupa intrarea in politica: "Au fost de incurajare, dar si de reticenta"

"Reactiile au fost de incurajare, intr-o anumita masura, dar si de reticenta, pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie, iar pozitia Partidului Social Democrat, evolutia din ultimii ani, a dus si acest partid intr-o zona de incertitudine inclusiv indentitara, pentru ca lucrurile care s-au intamplat nu au legatura cu social-democratia", a declarat Alexandru Rafila intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.El s-a caracterizat drept un om optimist si perseverent, care vrea sa creada ca "lucrurile in aceasta tara se pot face si bine, curat", iar pentru ca acest lucru sa se intample este nevoie de implicarea cat mai multor profesionisti.Rafila a marturisit ca a primit un e-mail de la o persoana care l-a criticat si i-a transmis ca intra in politica pentru ca are "un interes"."Daca perceptia publica este ca toti cei care acceseaza zona politica au interes personal, iar interesul public nu exista, este foarte periculos. (...) Daca toata zona politica e considerata exponentul intereselor de grup sau personale, iar interesele publice sunt accesorii, atunci avem o problema foarte serioasa si cred nu ne mai facem bine ca tara. Trebuie sa schimbam neaparat aceasta perceptie si nu putem sa schimbam decat daca facem pasul si, prin exemplul personal, prin activitatea noastra, reusim sa demonstram publicului ca intr-adevar suntem in slujba lor si nu in slujba propriilor noastre interese" a adaugat Alexandru Rafila.El a adaugat ca si-a consultat familia inainte de a decide sa aiba activitate politica.