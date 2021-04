Alexandru Rafila critica Ministerul Sanatatii dupa scandalul de la Spitalul Foisor: "Arata o lipsa de coerenta si de planificare. Nu a facut absolut nimic pentru pregatirea sistemului"

"As imparti problemele in doua. Prima se refera la organizarea sistemului de sanatate, incepand cu partea de sanatate publica, testare, controlul pandemiei cu mijloace de sanatate publica. Lucrul asta in mod evident nu s-a intamplat.Sunt tot mai putine cazuri raportate in fiecare zi si tot mai multe cazuri in spitale si in sectiile ATI.Au intarziat masurile care trebuiau luate din timp, si anume, adaptarea unor spitale la situatia in care avem foarte multe solicitari.Am vazut in ultimele zile ordine de ministru contradictorii, unele includeau Spitalul Foisor pe lista de spitale care trebuie transformate in spitale COVID, dupa care Spitalul Foisor a disparut intr-un ordin ulterior. Ieri, ordinul dat de domnul Arafat si avizat de ministrul Sanatatii a inclus din nou Spitalul Foisor. Asta arata o lipsa de coerenta si de planificare, de viziune asupra felului in care lucrurile trebuie sa functioneze in sistemul de sanatate.Imi pare foarte rau, dar in mod evident, nu Departamentul pentru Situatii de Urgenta (condus de Raed Arafat , n.r.) este responsabil pentru organizarea sistemului de sanatate. Asta trebuie spus foarte clar. Ministerul Sanatatii nu a facut absolut nimic, pe de o parte, pentru pregatirea sistemului de sanatate si pentru controlul pandemiei, pe de alta parte", a spus Rafila la postul Antena 3.