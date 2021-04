Alexandru Rafila: "Noi ne grabim cu motiunea, pentru a-i da ocazia premierului sa il remanieze pe Vlad Voiculescu"

El a mentionat ca vicepremierul Dan Barna "a recunoscut, luni, intr-un interviu, ca Vlad Voiculescu nu are calitati manageriale, ca nu este un diamant al managementului", dupa care "imediat a spus ca este varful de lance al pandemiei"."Sfideaza logica o astfel de abordare si cred ca mai ales partidul din care provine putea sa gaseasca o solutie rezonabila. Noi ne grabim cu aceasta motiune pentru ca sa ii dam ocazia domnului prim-ministru sa aiba un argument foarte solid in a solicita partenerilor de coalitie remanierea domnului ministru Voiculescu, pentru ca, pana la urma, dincolo de jocuri politice, cred ca cel mai important lucru este ca la Ministerul Sanatatii sa fie un ministru si o echipa competenta, capabila sa gestioneze aceasta pandemie", a afirmat Rafila , la Parlament. Reprezentantul Romaniei la OMS a acuzat o inactiune a Ministerului Sanatatii care a dus intr-o realitate in care nu se mai cunoaste care este evolutia pandemiei de COVID-19."Acel accident nefericit de aseara, sigur ca nu are o legatura directa cu Ministerul Sanatatii sau cu Vlad Voiculescu, dar este un accident care se intampla (...) cu suprasolicitarea sistemului de sanatate si cu lipsa unei actiuni din partea Ministerului Sanatatii. (...) Inactiunea ministerului ne-a dus intr-o situatie in care nu mai cunoastem care este realitatea in ceea ce priveste evolutia bolii, unde se inregistreaza in mod real mai multe cazuri, care ar trebui sa fie masurile care sa limiteze transmiterea infectiei si aparitia de cazuri noi", a sustinut Rafila.Potrivit acestuia, "este extrem de ciudat ceea ce se intampla in acest moment", fiind vorba mai degraba despre "o pasare a responsabilitatii catre alte institutii sau catre alte persoane"."Ajungem intr-un registru usor emotional, in care ministrul Sanatatii spune ca principala activitate a ministerului e ca trebuie sa ia legatura cu pacientii transportati intempestiv de la Spitalul Foisor. E foarte bine ca a facut lucrul acesta, dar nu asta este rolul Ministerului Sanatatii. (...) N-am vazut nicio masura dupa incendiul de la "Matei Bals" care sa se coreleze cu cresterea sigurantei pacientilor in raport cu zonele in care ei sunt spitalizati.S-a ajuns intr-o situatie limita, si atunci se cauta pasarea responsabilitatii, scuze si se tot invoca greaua mostenire. Pana de curand, "greaua mostenire" era de la PSD, acum vedem ca "greaua mostenire" se refera la guvernul precedent condus, in mod paradoxal, de domnul Ludovic Orban , care astazi a intarziat dezbaterea in Parlament a acestei motiuni", a spus deputatul PSD.