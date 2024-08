"Ragazzi di vita" - adolescenti romani de inchiriat, in Italia

O noua moda italiana este descrisa, pe larg, in cadrul unui reportaj publicat in editia online de marti a cotidianului "La Repubblica". Si nu este vorba despre haine sau tratamente cosmetice ci despre... adolescenti care se ofera italienilor cu dare de mana. Jurnalistii de la "La Repubblica" au realizat un reportaj despre marele val de adolescenti de "inchiriat", care se revarsa - potrivit jurnalistilor - mai ales de la Bucuresti.

Se pot chiar "inchiria" pentru o zi, sau un week-end, o saptamana sau chiar o luna. Cu Ciprian, un roman din Galati, La Repubblica a folosit camera ascunsa. Pentru suma de 750 de euro adolescentul poate fi suit intr-o masina, dus acasa si considerat proprietate de miercuri pana marti dimineata, saptamana urmatoare. Vroia de mancare, sa mearga la cinema, bani si poate un mic cadou. "O fac de cate ori imi ceri", a spus Ciprian, care de sapte luni se vinde pe Valle Giulia. Desi a jurat ca are 19 ani parea sa fie minor.

In intunericul din Villa Borghese foarte multi adolescenti se prostitueaza pentru putin sau mult. Sunt albanezi, kurzi, tunisieni, marocani, moldoveni si ucraineni, cate un afgan, un mic grup de italieni si o avalansa de romani.

Varsta acestor "ragazzi di vita", cum li se spune, scade din ce in ce mai mult si exista cu miile in Roma anului 2007. Organizatia Arcigay a numarat peste 3.000 in trei luni. Unii nu au nici macar 16 ani, minorii sunt cel putin 150. Castiga intre 50 si 200 de euro pe seara.

Mai mult de jumatate se declara activi si nu folosesc prezervativ, au in medie intre 10 si 12 contacte pe saptamana. Multi "lucreaza" la propriu, altii sunt exploatati de proxeneti. Asociatia Save the Children a relatat ca un rom de 17 ani s-a prostituat pentru a-si intretine sotia de 15 ani si a-si realiza visul, sa-si construiasca o casuta in Romania.

