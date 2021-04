Raluca Turcan: "Mai am zece zile sa platesc amenda. Este o lectie de viata"

Raluca Turcan si alte cinci persoane, amendate de Politie cu 3.000 de lei, in total

"Mai am, cred, zece zile sa platesc. Am primit instiintarea in cutia postala. Am 15 zile sa platesc jumatate din 500 de lei, daca nu, o platesc la valoarea intreaga. Povestea aceasta este o lectie de viata si anume ca nu ai voie, ca lider politic important si factor de decizie, sa lasi nicio secunda garda jos, pentru ca si o secunda din 100 de secunde daca ai lasat garda jos, semnalul este negativ si suporti consecintele. A fost o clipa de neatentie pe fond pentru care imi pare foarte rau.Pe fond, sunt un om care respecta regulile si intotdeauna am indemnat la respectarea regulilor. In niciun caz nu a fost un indemn la nesupunere. Evident ca, in acest context, trebuia sa fiu mult mai atenta si, de aceea, pe fond, imi pare rau, pentru ca mesajul public a fost unul negativ, a fost aruncat in derizoriu un eveniment frumos pe care l-am facut, am plantat 1.300 de puieti. Mai ales imi pare rau pentru ca, structural, sunt un om care respecta regulile si se straduieste sa faca lucrurile ca la carte. Asta m-a facut, inca o data, sa inteleg ca nu ne permitem niciun moment de neatentie", a afirmat Raluca Turcan, la Digi24.Vicepremierul a precizat ca ii este frica de virus, pentru ca a avut rude, cunoscuti, care au decedat de COVID si a simtit "empatie pentru fiecare persoana care a avut forme severe sau pentru fiecare persoana care s-a prapadit"."Nu e de gluma cu aceasta boala si de aceea, din momentul zero, si in calitatea mea de vicepremier si de ministru am indemnat, secunda de secunda, la respectarea regulilor. Insa am gresit. Nu exista nicio scuza pentru o greseala pe care o faci, dar pe de alta parte, poate ca si oamenii care respecta foarte mult regulile se intampla sa aiba momente de neatentie dupa un an greu. Asadar, e o lectie pe care am invatat-o, am platit amenda, am cerut sa fiu amendata si mesajul meu public este ca imi pare grozav de rau si ii indemn pe toti oamenii sa nu lase nicio secunda garda jos. Nu stii niciodata cum loveste acest virus si, pana la urma, noi insine trebuie sa fim modele pentru cei din jur", a mai sustinut ea. Politia Judeteana Sibiu a anuntat joi, 1 aprilie, ca au fost identificate si amendate sase femei care s-au aflat in bena autovehiculului in care Raluca Turcan , ministrul Muncii, si Daniela Cimpean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, au fost fotografiate fara masca de protectie.In remorca se aflau insa opt persoane, intre care si un copil. IPJ Sibiu nu a precizat daca printre persoanele amendate se afla si Raluca Turcan."In urma aparitiei in mediul on-line a unor imagini in care sunt infatisate mai multe persoane care nu poarta masca de protectie in timp ce se afla in bena unui autovehicul, politistii sibieni s-au sesizat din oficiu, iar in urma verificarilor efectuate au fost identificate 6 persoane de sex feminin, care au fost sanctionate contraventional in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020", a transmis, joi, Politia Judeteana Sibiu.Astfel, politistii au retinut ca, in 27 martie 2021, aflandu-se in bena unui autoturism, acele persoane nu au purtat masca de protectie individuala, nerespectand astfel masurile de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor in contextul starii de alerta instituita la nivel national pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS CoV-2, fiind aplicate 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 3.000 de lei, potrivit art. 65 lit. h din Legea 55/2020.Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost fotografiata intr-o remorca, fara masca de protectie, alaturi de presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean, si alte sase persoane, intre care un copil. Imaginile au fost surprinse la actiunea de impadurire care a avut loc sambata, iar unul dintre participanti este internat in spital cu coronavirus.Raluca Turcan a afirmat ca a solicitat sa fie amendata pentru cele "cateva momente" in care nu a purtat masca la actiune de impadurire de la sfarsitul saptamanii trecute.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a scris intr-o postare pe Facebook ca regreta ca a fost surprinsa fara masca si ca nu va obosi sa spuna ca a fost neatentie, nu sfidare fata de oameni.Ea distribuie si o postare cu un continut asemanator a presedintelui CJ Sibiu Daniela Campean."Nu voi obosi sa spun un lucru: ca a fost neatentie, nu sfidare fata de oameni si ca din pacate, tot ce am facut bun in acea actiune, impreuna cu oameni care mi-au fost alaturi, a fost acoperit de un moment in care am gresit. O lectie de viata. Alte cuvinte si explicatii sunt de prisos", a scris Turcan pe Facebook.La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, a anuntat ca va plati amenda pentru ca a stat fara masca alaturi de Raluca Turcan intr-o remorca. "Am gresit si timp de cateva minute am dat masca jos chiar daca nu faceam efort fizic", a transmis Daniela Cimpean.Raluca Turcan, ministrul Muncii, a participat sambata la o actiune de impadurire a zonei montane a orasului Talmaciu. Imaginile publicate pe Facebook de liberali arata ca nu au respectat normele de prevenire a COVID-19. Turcan apare in remorca unei masini, alaturi de alte opt persoane, inclusiv un copil, fara sa poarte masca de protectie.Unul dintre participantii la actiunea de sambata a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu luni, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Bibu, administratorul judetului Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.