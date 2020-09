Raluca Turcan despre motiunea de cenzura: "Nu exista o majoritate care sa darame acest guvern"

Turcan a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca, in momentul de fata, "nu exista o majoritate care sa darame acest guvern "."O motiune de cenzura are mai multe etape si mi se pare normal ca un partid politic cum este PNL, aflat la guvernare, sa foloseasca toate instrumentele constitutionale, pentru ca de aceea ele au fost prevazute. Inclusiv verificarea cvorumului inainte de votul unei motiuni este o parghie constitutionala pentru a verifica daca o motiune a fost depusa la plesneala sau a fost depusa la modul real ca sa cada guvernul. Mi-e greu sa spun daca au depus-o la plesneala. Poate au fost ceva ratiuni legate de alegerile interne din PSD. (...) Realitatea este ca motiunea a fost depusa in momentul alegerii domnului Ciolacu. I-a dat un pic de forta in alegerile interne. Acum nu a avut cvorum, deci nu exista o majoritate care sa darame acest guvern in momentul de fata, ceea ce e un lucru bun, pentru ca putem sa ne facem treaba in continuare. Vom vedea ce se intampla pe parcurs. Aud tot felul de speculatii, ca urmeaza sa depuna o alta motiune. Foarte bine. Daca nu conteaza ce se intampla cu tara, putem sa ne mai haraim in felul acesta in Parlament, dar cei care pierd cel mai mult sunt oamenii, pentru ca ei asteapta eficienta, eficienta in Guvern, ordonante, hotarari de guvern, eficienta in Parlament, daca se poate ceea ce trimite Guvernul la Parlament sa se dezbata foarte repede, si nu sa ne tachinam si sa prezentam publicului aceasta fata care in mod sigur nu place nimanui din politica romaneasca", a afirmat Turcan.De asemenea, vicepremierul a precizat ca membrii Guvernului au negociat cu fiecare parlamentar in parte in vederea respingerii motiunii de cenzura depusa de social-democrati."Este o realitate. Nu are rost sa o ascundem dupa deget. Aceste zile ne-au consumat ceva timp si energie, pentru ca orice motiune de cenzura cu un guvern care nu are majoritate parlamentara presupune ca membrii Guvernului sa discute cu fiecare parlamentar si sa incerce sa ii atraga in sustinerea Guvernului si respingerea motiunii de cenzura. Ce s-a intamplat astazi insa cred ca tine in acelasi timp si de o neadecvare a depunerii acestei motiuni de cenzura. Pe de o parte, exista grave suspiciuni de neconstitutionalitate si noi am si sesizat Curtea Constitutionala cu referire la modalitatea in care a fost depusa aceasta motiune de cenzura si, in acelasi timp, nu are nicio legatura cu situatia reala din Romania, cu ceea ce ii preocupa pe oamenii de rand. Guvernul acesta, intr-o situatie de criza fara precedent, a guvernat lucrurile bine, lucruri care sunt dovedite si dovedibile cu cifre", a sustinut Raluca Turcan.Liderul liberal a spus totodata ca Guvernul are "niste provocari importante de acum incolo", aratand ca inceputul anului scolar, organizarea alegerilor, gestionarea crizei sanitare si recladirea Romaniei cu masurile de relansare economica sunt prioritatile pe termen scurt ale Executivului.