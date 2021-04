Ministrul Muncii: "Este nevoie de o crestere a numarului de persoane active care sa cotizeze la bugetul de asigurari sociale"

Numarul de pensionari din Romania e in crestere

Asta in contextul in care creste numarul de pensionari si se constata si o crestere a ratei somajului."Provocarea noastra este inca din prima secunda sa crestem si sa impulsionam viata activa pentru ca cifrele, pe fond, nu arata bine, avem o crestere a numarului de persoane care intra in pensie, avem o scadere a natalitatii evidenta, avem deja niste semnale de crestere a somajului pentru ca se resimt efectele pandemiei si atunci ca o prima solutie trebuie sa actionam pentru cresterea ocuparii si impulsionarea vietii active", a afirmat Raluca Turcan, marti seara, la Digi 24.Turcan a explicat si ca Romania are 4 milioane de pensionari in sistemul public, 107.000 de pensionari anticipat cu sau fara penalizare, aproximativ 900.000 de beneficiari de pensie de invaliditate sau de urmas, iar dintre acestia peste 200.000 lucreaza dupa pensionare."In Romania numarul de pensionari este in crestere , ceea ce inseamna ca presiunea pe bugetul de asigurari sociale este una foarte mare si sustenabilitatea sistemului de pensii este subreda si e posibil, daca noi nu crestem rata de ocupare si vom avea in permanenta subventie de la bugetul de stat pentru bugetul de asigurari sociale, sa ne trezim ca la un anumit moment iti crapa fraiele economiei si scade puterea de cumparare a unei pensii", a adaugat ministrul Muncii.Turcan a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi adoptata ordonanta care ii incurajeaza pe parintii cu copii mici sa revina la lucru, prin acordarea unui stimulent de 1.500 de lei pe toata durata concediului de crestere a copilului, lunar, acelor parinti care revin la serviciu inainte de implinirea varstei de sase luni de catre copil.