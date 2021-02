Cum va arata proiectul legii salarizarii si ce principii va contine. Anuntul ministrului Muncii, Raluca Turcan

Ministrul a precizat ca va apela si la consultanta de profil si anume Banca Mondiala, cat si alti parteneri care sa dea garantia ca proiectul va fi varianta cea mai echitabila privind salarizarea."In privinta legii salarizarii, din Ministerul Muncii va pleca o varianta cu cateva principii de baza pe care le-am enuntat si in comisie si anume - cum se calculeaza salariile in plata, ce tipuri de sporuri pot fi eliminate, ce sporuri pot fi acordate in suma fixa si ce alte salarii mai pot fi incluse pe grila","Dupa aceea vom incepe o dezbatere cu ministrii de linie pentru ca ei pot sa contureze cel mai bine politicile salariale pe domeniile de care raspund. Nu vreau sa avansez termene hazardate pentru ca ne trebuie foarte multa atentie. Nu ascund faptul ca intentionam sa apelam si la consultanta de profil, inclusiv cu Banca Mondiala cu care am mai lucrat de altfel pe legea salarizarii ","Am avut discutii si cautam parteneri care sa ne dea siguranta ca varianta cu care vom iesi va fi cea mai echitabila", a afirmat Raluca Turcan, intrebata sambata la Parlament cand va fi gata noua lege a salarizarii in contextul in care premierul Florin Citu a anuntat o corectura a actului normativ in Parlament.Premierul Florin Citu a anuntat, pe 16 februarie, ca legea salarizarii nu va fi modificata printr-o ordonanta de urgenta, ci printr-un proiect de lege in Parlament a carui procedura legislativa va fi incheiata pana in sesiune din vara. Seful Executivului a adaugat ca la Ministerul Muncii se lucreaza pe acest act normativ si dupa ce va exista o varianta propusa de aceasta institutie, va fi o discutie in coalitie.