Raluca Turcan, surprinsa in timp ce o tanara ii tinea umbrela

Nu se stie daca tanara cu umbrela este consiliera ministrului Muncii sau in ce calitate o insotea pe strazile din Pitesti, unde se afla intr-o vizita de lucru.In poza pare ca Raluca Turcan era sumar imbracata si ploaia a surprins-o chiar cand se afla intr-o plimbare. Usor, in spatele ministrului, se adaposteste si tanara, sub umbrela pe care o tinea chiar ea. Raluca Turcan a efectuat, joi, o vizita de lucru in judetul Arges , la Uzina Dacia de la Mioveni, Casa Judeteana de Pensii, Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala si Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Arges.