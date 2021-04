Am putea scapa de "dosarul cu sina". Ministrul Muncii a semnat contractul de finantare pentru primul hub de servicii publice online

"Primul Hub de servicii publice electronice care va integra toate informatiile privind serviciile si beneficiile sociale va fi implementat in Romania, pana la finalul anului 2023. Am semnat astazi (marti, n.r.) contractul de finantare pentru demararea proiectului in valoare de 133 milioane de lei, proiect de care vor beneficia peste 2 milioane de cetateni si furnizori de servicii sociale, publici si privati. Interactiunea beneficiarilor cu ministerul si institutiile aflate in subordine si coordonare se va realiza astfel printr-un singur punct de contact, pe portalul ministerului", a mentionat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a aratat ca dupa implementarea acestui proiect solicitantii de servicii sociale nu vor mai fi nevoiti sa se deplaseze la ghiseele institutiilor."Oamenii nu vor mai avea nevoie sa vina la ghiseu pentru a depune cererile de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale, dosarele cu hartii vor deveni dosare electronice si vor putea fi consultate oricand online. Mai mult, implementarea Hub-ului de servicii inseamna si crearea unei platforme de interconectare intre minister si institutiile din subordine. Se pun astfel bazele unei administratii publice moderne si eficiente, care are rolul de a creste calitatea serviciilor electronice oferite cetatenilor si de a reduce timpul de solutionare a cererilor", a precizat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a subliniat ca cetatenii vor putea astfel sa afle in timp real status-ul specific al cererii lor."Noua platforma va asigura instrumentele necesare pentru verificari incrucisate de date, care sa asigure mecanisme de preventie, de semnalare automata a suspiciunii de frauda si care sa furnizeze date corecte. In acelasi timp, cetatenii si firmele vor putea afla in timp real, la momentul depunerii solicitarilor, care este statusul specific al cererii (daca au mai beneficiat in trecut, daca exista suprapuneri cu alte beneficii, conditionalitati legate de drepturile legale etc.). O alta facilitate a Hub-ului de servicii vizeaza asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice in plan intern, national si european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu Registrele Europene), astfel incat sa se asigure gestionarea unitara a informatiilor cu privire la beneficiarii de drepturi de securitate sociala acordate din fonduri publice. Acesta este, pana in acest moment, cel mai important proiect de digitalizare demarat la nivelul Ministerului Muncii. Ne-am propus ca, in perioada urmatoare, sa atragem fonduri europene pentru digitalizarea tuturor institutiilor care tin de Ministerul Muncii", a incheiat Raluca Turcan.