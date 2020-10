Raluca Turcan: "Incercam sa obtinem majoritate functionala in administratia locala cu PMP si USR"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Avem aceasta decizie de a incerca pentru obtinerea unor majoritati functionale sa avem ca principali parteneri de colaborare locala, in administratia locala, USR si PMP. Evident ca noi cu USR si PLUS am fost, sa spunem, in parteneriat pentru candidatii la primarii. Si pentru majoritatea in Consiliul General eu sper sa reusim sa facem si cu Miscarea Populara ", a spus Turcan la B1 TV.Potrivit acesteia, fara o majoritate in consiliile locale, proiectele, care sunt "rezultatul unei munci in echipa", nu pot fi realizate."De aceea ne-am si straduit sa le explicam oamenilor, in campanii, ca e foarte important sa dea votul pentru primari ca sa le dea si echipe, pentru ca daca nu au echipe, viata lor va fi dificila, foarte dificila", a afirmat viceprim-ministrul.