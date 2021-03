Raluca Turcan, la o actiune de impadurire in judetul Sibiu

"O zi de primavara in aer liber, intre prieteni si cu gandul la natura - asta au pregatit pentru astazi neobositii voluntari PNL Sibiu, Echipa Galbena, impreuna cu Ocolul Silvic Talmaciu si Primaria Talmaciu. Nu departe de oras, pe dealurile de la poalele Muntilor Lotrului, am participat la plantarea a 1.300 de puieti de gorun si pin - parte dintr-o viitoare padure care la randul sau va deveni parte din ceea ce Romania are ambitia sa indeplineasca: 40% suprafata impadurita", a scris, sambata, pe Facebook , Raluca Turcan.CITESTE SI: Ministrul Muncii: Sunt institutii unde angajatii au venituri nete de 50.000 de lei pe luna Ministrul Muncii a afirmat ca a avut alaturi "sibieni al caror atasament pentru comunitate si pentru oamenii care traiesc in ea a fost demonstrat nu o data"."I-am insotit deseori in misiunile lor la institutiile de ocrotire sociala, in actiuni de sprijin destinate persoanelor vulnerabile, in proiecte umanitare", a mai scris ministrul.