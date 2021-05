Raluca Turcan, mesaj de Ziua Muncii: "Saracia si valoarea muncii raman o mare problema in tara noastra"

Cu toate acestea, in continuare, saracia ramane o mare problema in Romania si valoarea muncii in tara noastra. Prin urmare, 8 euro/ora este de peste 3 ori mai mica decat media la nivelul UE - 28 euro/ora, iar saracia in munca este aproape de doua ori mai mare in Romania - aproape 15% fata de media UE - 8%. "Acestea sunt motivele pentru care la Ministerul Muncii insist in permanenta si voi continua sa insist ca prioritatea prioritatilor este cresterea ocuparii, si alaturi de asta, consolidarea sistemului de pensii", a adaugat ministrul."La multi ani celor care muncesc! Chiar daca este un alt moment greu, al doilea an in criza generata de pandemie care a afectat piata muncii, privind in urma, pentru a intelege daca am evoluat, vedem ca Romania a facut progrese mari in privinta salarizarii, mai ales dupa integrare in UE.Daca castigul salariul mediu net era la inceputul lui 2007, la momentul integrarii, in jur de 950 de lei, in 2021, salariul mediu net, este 3400 de lei. In plus, exista o mare energie antreprenoriala si oportunitati de munca in Uniunea Europeana, dar si in tara, iar evolutia internetului a ajutat la flexibilizarea relatiilor de munca, oferind perspective noi si angajatilor si angajatorilor. Aceasta este o perspectiva asupra realitatii, de pe piata muncii si din economie, cu lucruri castigate si progrese.Cealalta perspectiva este ca, in continuare, saracia ramane o mare problema in Romania si valoarea muncii in Romania - 8 Euro/ora este de peste 3 ori mai mica decat media la nivelul UE - 28Euro/ora, iar saracia in munca este aproape de doua ori mai mare in Romania- aproape 15% fata de media UE- 8%. Ce inseamna aceste cifre?Ca multi romani muncesc din greu si, cu toate acestea, se lupta cu saracia, au probleme in a le asigura copiilor lor un nivel de viata decent si o perspectiva mai buna pentru viitor. Iar saracia tinde sa se reproduca de la o generatie la alta in comunitatile sarace, astfel incat, copiii celor mai saraci dintre noi tind sa ramana saraci. Acesta este motivul pentru care romanii au plecat in numar mare din tara, iar lipsa fortei de munca calificate reduce investitiile.Toate aceste dezechilibre trebuie corectate si asta este motivul pentru care trebuie crescut salariul minim. Si da, stiu ca ultima crestere, la inceputul acestui an, a fost data in conditii foarte dificile, in care cheltuielile facute pentru a proteja locurile de munca in pandemie apasau pe buget. Tot din acest motiv am inceput modificarea legii salarizarii unitare, pentru ca si in salarizare exista diferente mari, incorecte intre categorii de salariati care provoaca nemultumiri si afecteaza posibilitatea evaluarii juste a performantei in sistemul public.Iar la finalul ciclului profesional, la momentul pensionarii, ne confruntam cu mari presiuni din doua directii. Atat din perspectiva nivelului pensiei si a diferentelor mari dintre pensii: in Romania, raportul este de 1/100 intre cea mai mica pensie- 800 lei si cea mai mare- aproape 80.000 lei, fiind total injust si fara legatura cu recompensarea corecta a muncii; cat si din perspectiva imbatranirii populatiei si a presiunii generate pe sistemul de pensii.Conform celui mai recent studiu INS, fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia de 65 ani si peste depasind cu peste 600 mii de persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,8 milioane fata de 3,2 milioane persoane). Acestea sunt motivele pentru care la ministerul Muncii insist in permanenta si voi continua sa insist ca prioritatea prioritatilor este cresterea ocuparii, si alaturi de asta, consolidarea sistemului de pensii.Pentru asta am venit cu solutii pe termen scurt, pentru cresterea ocuparii, prin cresterea la 1.500 lei a stimulentului de reinsertie pentru parintii care revin la munca dupa 6 luni de la nasterea copilului; prelungirea vietii profesionale, in functie de disponibilitate, pana la 70 ani si debirocratizarea relatiei angajat-angajator in companiile mici, prin eliminarea obligativitati documentelor neesentiale si debirocratizarea mediului economic prin sustinerea semnaturii electronice.Plus masuri cu impact pe termen lung, ca reforma sistemului de pensii, pentru reducerea diferentei dintre pensii si cresterea factorului de contributivitate in privinta pensiilor speciale si modificarea Codului Muncii, in sensul obligatiei angajatorilor de a informa angajatii asupra obligativitatii inscrierii la Pilonul II. Asa arata astazi, cu bune si rele, Romania celor care muncesc. Le doresc celor care muncesc sanatate si putere de munca! Si un 1 Mai linistit!", a scris Raluca Turcan sambata pe Facebook