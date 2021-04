Raluca Turcan: Asistenta juridica in procesele deschise in instanta de beneficiarii drepturilor de pensie a depasit 10 milioane de lei

"In anul 2020, suma achitata la nivel national reprezentand asistenta juridica in procesele deschise in instanta de beneficiarii drepturilor de pensie a depasit 10 milioane de lei.In prima parte a acestui an, doar o singura casa de pensii - cea de la Valcea - a avut de platit in jur de 250 000 de lei, asistenta juridica.Sunt contestate in instanta, de cele mai multe ori, deciziile de calculare sau recalculare, solicitandu-se sa se ia in considerare elemente suplimentare de contributivitate in stabilirea pensiei, iar jurisprudenta arata ca aceste cereri sunt de cele mai multe ori justificate.Este inca un element care demonstreaza ca actualul mod de calcul al pensiei trebuie imbunatatit astfel incat el sa includa toti acei indicatori relevanti din punctul de vedere al contributivitatii. Am facut deja cativa pasi importanti pentru a ajunge la o legislatie a pensiilor bazata pe echitate si contributivitate, iar evaluarea dosarelor de pensii este demersul obligatoriu de la care trebuie sa plecam pentru a le putea, ulterior, recalcula.Daca acest proces ar fi fost inceput in octombrie 2019, asa cum prevedea legea adoptata de PSD , procesul ar fi putut fi pana acum finalizat. Din pacate insa, Guvernul de atunci nu a facut absolut niciun demers in acest sens, in ciuda prevederii privind majorarea pensiilor inclusa in aceeasi lege Am discutat astazi cu angajatii Casei de Pensii Valcea implicati in procesul de evaluare despre modul in care se desfasoara aceasta activitate. Cu toate ca vorbim inca despre personal subdimensionat in raport cu volumul activitatii, la Valcea au fost evaluate peste 3 700 dosare, iar la nivel national ne apropiem de 237 000 de dosare finalizate complet. Avem deja in lucru o serie de masuri care vor permite atat suplimentarea de personal pe perioada determinata, cat si stimularea angajatilor a caror activitate s-a dublat.Pe langa evaluarea dosarelor, Casa de Pensii Valcea a reusit sa ajunga la zero restante in dosarele de pensii nationale, iar la pensiile internationale mai sunt doar 8 dosare cu termen depasit.Pe de alta parte, vizita de astazi mi-a reconfirmat necesitatea de a finaliza un alt proiect prioritar pentru Minister: legea salarizarii personalului din sectorul public, care sa readuca echitatea in sistem. Un exemplu de astazi: intr-un birou cu sase salariati cu aceleasi atributii la casa de pensii Valcea se platesc sase salarii de baza diferite si sporul de conditii vatamatoare (aceleasi pentru toti cei sase salariati) in cuantum diferit, raportat la salariul de baza. Toate aceste situatii si multe altele similare vor fi corectate printr-o noua lege a salarizarii", a scris pe Facebook ministrul Muncii.