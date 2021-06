Raluca Turcan: Sunt multi care se pensioneaza la varste tinere, si a doua zi se reangajeaza tot in sistemul de stat, chiar pentru unele functii inventate

"Daca ar fi sa vorbim la modul cel mai sincer, sunt foarte multi oameni care se pensioneaza, unii dintre ei la varste destul de tinere, si a doua zi se reangajeaza tot in sistemul de stat, char pentru unele functii inventate. Pe fond, poate sa fie un motiv inechitate", a declarat, iercuri seara, la Romania TV, Raluca Turcan."Acest lucru ar trebui sa provoace angajatorii sa-si regandeasca politica de resurse umane. Sa presupunem ca o persoana nu mai este eficienta la 65 de ani, sunt convinsa ca aceesi persoana, la 64 de ani si jumatate, avea aceeasi eficienta. Institutiile nu trebie sa se uite la ceas, sa astepte sa treca timpul ca sa se pensineze cineva care pleaca de la premisa de a fi ineficient. Institutiile trebuie sa-si aseze astfel resursa umana incat sa ajunga la eficienta", a mai declarat Turcan.Aceasta sustine ca nu va creste varsta de pensionare, dar se va incuraja ramanerea in activitate, inclusiv prin stimulente. Turcan afirma ca, in Romania, speranta de viata la nastere este sub media europeana, la fel si speranta de viata la pensionare."Calitatea vieii active este sub media europeana. Noi nu suntem de acord ca guvernanti sa crestem varsta de pensionare, ci sa incerca sa stimulam ramanerea in activitatea profesionala, tinzand la cresterea calitatii vietii profesionale (...) In niciun caz nu va fi vorba despre obligativitatea pensionarii la 70 de ani. Nu creste varsta e pensionare, insa in Romania intentiona sa incurajam viata activa", a mai declarat ministrul Muncii. Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a adoptat proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat , iar actul normativ va merge in Parlament in procedura de urgenta. El a mai spus ca proiectul prevede si o crestere optionala a varstei de pensionare la 70 de ani.