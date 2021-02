Raluca Turcan: Sporul de calculator nu ar trebui sa existe. Sustine si eliminarea sporului de confidentialitate

"Nici nu ar trebui sa existe (n.r. spor de calculator), din punctul nostru de vedere, si vom propune eliminarea. Asa cum am propune eliminarea si pentru sporul de confidentialitate. Daca lucrezi intr-un domeniu care presupune confidentialitate, nu trebuie sa fii rasplatit pentru faptul ca respecti legea.Eu nu am sustinut o abordare heirupista privind tratarea sporurilor bugetarilor pentru ca exista categorii de bugetari care muncesc foarte mult si merita motivati. Mai sunt si bugetari care lucreaza in conditii dificile si si acestia trebuie sprijiniti. Unde sunt sporuri anapoda, in momentul in care le luam la puricat, punem degetul pe rana si fie le acordam intr-o suma fixa, daca vor fi necesare, dar unele vor fi eliminate", a declarat Raluca Turcan la Realitatea PLUS.