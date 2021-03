Raluca Turcan, inghesuita intr-o remorca cu alte opt persoane, toti fara masca, la o actiune de impadurire. Unul dintre participanti a fost ulterior internat cu COVID-19

Unul dintre participantii la actiunea de sambata a fost internat la Spitalul Judetean Sibiu luni, fiind infectat cu COVID-19. Este vorba despre Adrian Bibu, administratorul judetului Sibiu, potrivit Turnul Sfatului Din punctul meu de vedere , cred ca trebuie sa se poarte masca. Acum, referitor la actiunea aceasta, care a avut loc in aer liber, n-am vazut chiar asa de strict lucrurile... Important e sa nu stai lipit unul de celalalt", a declarat Adrian Bibu pentru Turnul Sfatului.In apararea sa, Raluca Turcan a declarat ca toti participantii au facut un test antigen inainte, dar si ca au avut la dispozitie masti si dezinfectanti."Conditia pentru participarea la actiunea de impadurire a fost ca fiecare participant sa faca un test antigen. De asemenea, la locatia din aer liber au fost disponibile masti si dezinfectanti. Cea mai apropiata localitate se afla la 6 km, unde rata de infectare era de 0,33. Fotografiile pe care le invocati nu sunt reprezentative pentru ansamblul celor aproximativ 5 ore petrecute in aer liber. Distantarea a fost in general respectata iar mastile au fost purtate, cu putine exceptii, de regula cand se faceau fotografii, se servea masa sau cand se consumau bauturi racoritoare", a declarat Raluca Turcan pentru G4Media.ro