Raluca Turcan: "Cat avem un premier, el trebuie respectat. Coalitia sa-si puna picioarele in apa rece"

"Coalitia trebuie sa-si puna picioarele in apa rece si sa incepem sa prezenam in spatiul public deja rezultatele multor masuri pe care ministrii le iau in ministerele pe care le conduc si cred ca oamenii asteapta de la noi mult mai multa responsabilitate, seriozitate si deterinarea de a duce la bun sfarsit un program de guvernare care tinteste cresterea calitatii vietii", a declarat, luni, Raluca Turcan, inaintea sedintei liberalilor.Intrebata despre declaratiile contradictorii legate de decesele de coronavirus, Raluca Turcan a afirmat: "Lucrurile acestea tin de bucataria Ministerului Sanatatii, insa acest ping-pong de declaratii de la un ministru - un fost ministru catre un premier in functie cred ca dauneaza foarte grav si nu duneaza neaparat persoanelor care ocupa functii de ministri , ci pur si simplu celor care privesc si acestei coalitii care are o treaba de facut (...) nu cuvinte grele aruncate de la unul la altul".In final Turcan a adresat un apel."As face un apel: toti cei care emit opinii in legatura cu ceea ce se intampla in coalitie sa aiba grija la cuvintele pe care le folosesc", a mai declarat Raluca Turcan.Coalitia se reuneste, luni, prima data dupa demiterea lui Vlad Voiculescu