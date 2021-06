Raluca Turcan: Eu am lucrat bine cu Ludovic Orban si este un politician redutabil, rolul lui in PNL este unul important

Intrebata miercuri seara, la Digi 24, de ce il sustine pentru sefia PNL , Raluca Turcan a afirmat: "in primul rand pentru ca lucrez foarte bine cu Florin Citu, in al doilea rand pentru ca avem nevoie de o alta maniera de leadership la nivelul PNL".Intrebata, in acest context, daca nu a lucrat bine si cu Ludovic Orban , Turcan a raspuns ca acesta ramane "un politician redutabil"."Eu am lucrat bine cu Ludovic Orban si este un politician redutabil, nu trebuie subestimat, nu trebuie minimalizat, rolul lui in Partidul National Liberal este unul important. Desfid complet abordarile colegilor care incep sa arunce cu noroi in unul sau in altul doar pentru ca se afla pe o alta optiune politica. Pe noi ne intereseaza ce vor oamenii din afara de la PNL, nu ca-mi place mie de cineva sau imi place mai putin de altul", a declarat Raluca Turcan.Ea a reafirmat ca nu se "sfieste" sa spuna ca PNL a pierdut alegerile parlamentare, dupa trei randuri de alegeri castigate si dupa ce a trecut Romania cu bine de criza economica."In materie de incredere in politica nationala a partidului, oamenii nu au mai venit alaturi de noi si atunci cred ca este firesc sa-ti pui problema: ce asteapta oamenii? Avem o noua generatie care este total scarbita de politica. De ce? Poate reusim sa o atragem", a mai afirmat liderul liberal.