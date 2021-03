Europarlamentarul Ramona Strugariu, despre solicitarea presedintelui Iohannis pe marginea dosarului 10 august: "De ce nu a cerut activ solutii inainte?"

"Cu toata simpatia pentru presedintele Iohannis, pot sa intreb: Ce poate face Ministrul Justitiei peste o decizie definitiva a instantei?", scrie Ramona Strugariu pe contul sau de Facebook."De ce nu a cerut activ solutii inainte de aceasta decizie definitiva, in orice fel, inclusiv cu ideea constituirii unei comisii parlamentare de ancheta, pana acum? Poate concluziile acelei comisii ar fi ajutat, la randul lor, sa se faca lumina. Daca tine atat de mult la adevar, nu era firesc sa-l cautam in ultimii ani cu toate mijloacele de care dispunem?", a mai scris Ramona Strugariu."Pot sa-l mai intreb de ce a numit un procuror sef DIICOT care nu a avut aviz favorabil CSM si care a ingropat, cu grija si multa incompetenta, dosarul 10 august? Intre altele, sotul doamnei procuror sef era vizat in dosar", a continuat aceasta."Pot sa ii amintesc presedintelui ca ii cerea procurorului Felix Banila , dupa episodul Caracal, "sa-si inainteze imediat demisia din functia de procuror-sef al DIICOT (...) Este imperativ ca greselile din ultimele saptamani sa fie asumate cu responsabilitate si este nevoie de o schimbare la acest nivel pentru a recredibiliza aceasta institutie", pentru ca mai apoi sa o numeasca pe Georgiana Hosu la conducerea acestei institutii, iar 2 ani mai tarziu, pe 10 august 2020, acesta zi simbol pentru democratie (cum o numeste el in discursuri) sa plece in vacanta, fara sa mai spuna un cuvant despre adevar, aflarea vinovatilor, credibilitatea institutiei?", a scris europarlamentarul.Intreaga postare, mai jos: