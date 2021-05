Rapoartele TVR si SRR, pe ordinea de zi in plenul Parlamentului

Comisiile pentru cultura reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si ale Societatii Romane de Radiodifuziune pentru anii 2017, 2018 si 2019, condusa in prezent de Doina Gradea.Birourile Nationale ale USR si PLUS au decis, in urma cu cateva saptamani, sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR).Pentru functia de membru al CNA au fost audiati urmatorii: Mircea Toma - membru titular, din partea Guvernului, supleant fiind Dan Radu; Valentin Jucan - membru titular, din partea Guvernului, supleant Rares Niculescu; Dorina Rusu - membru titular si sustinuta, pentru un nou mandat, de presedintele Klaus Iohannis , supleant fiin Oana Mihalache; Ionel Palar - membru titular, sustinut de PNL , supleant fiind Valentina Postelnicu; Radu Herjeu - membru titular, sustinut de PSD , neavand supleant.Toti au primit avize favorabile, cu o majoritate de voturi, exceptie fiind Radu Herjeu, unde a existat un singur vot "pentru".De asemenea, plenul reunit are pe ordinea de zi rapoartele privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman de Informatii in anii 2015, 2016,2017, 2018 si 2019.Pe ordinea de zi a plenului este inclusa si scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul privind aprobarea incheierii participarii Armatei Romane la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan si redislocarea in Romania, incepand cu data de 1 mai 2021, a contingentului roman de militari din Afganistan, la incheierea misiunii. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au mai stabilit ca plenul va analiza si raportul comun al Comisiilor pentru aparare din Senat si Camera Deputatilor privind Carta Alba a Apararii.Pe ordinea de zi a plenului comun de marti al Parlamentului figureaza si proiectul de hotarare privind infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind identificarea situatiei reale, a situatiei raportate de autoritati, a evolutiei indicatorilor de sanatate publica si a masurilor de protejare a sanatatii populatiei romanilor in pandemia declarata de OMS.