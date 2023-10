Raportul despre deputatii chiriasi, amanat pana dupa euroalegeri

Conducerea Camerei Deputatilor a decis miercuri sa insarcineze comisia pentru Statut, cea pentru Regulament si cea juridica sa prezinte un raport despre situatia deputatilor ce primesc bani pentru chirii, desi ar avea proprietati in Capitala, insa datele nu vor fi disponibile decat dupa euroalegeri, anunta NewsIn.

Potrivit secretarului Camerei, Ioan Munteanu, raportul celor trei comisii va trebui sa prezinte clarificari despre plata sumelor de cazare, situatia individuala a deputatilor ce primesc bani pentru decontarea chiriei si eventuale consecinte in cazul in care legea ar fi incalcata de alesi. Raportul respectiv ar trebui sa precizeze situatia locativa a fiecarui deputat ce a incasat pana acum sumele respective, adica daca locuieste la hotel, in locuinta personala sau in chirie.

Potrivit lui Munteanu, aceste date nu vor fi disponibile decat la urmatoarea sedinta a Biroului Camerei, adica dupa euroalegeri.

"Nu s-a stabilit un termen pana la care acest raport sa fie prezentat, dar problema va fi reluata in sedinta urmatoare a Biroului Permanent", a spus el.

Nu este exclus ca cele trei comisii sa vina si cu solutii de ordin legislativ, adica sa propuna modificarea legii care le permite parlamentarilor sa incaseze bani pentru decontarea chiriei daca nu au domiciliul stabil in Bucuresti, a mai adaugat secretarul Camerei Deputatilor.

Conducerea Camerei Deputatilor a discutat si luni despre acest subiect, insa atunci a decis sa sesizeze doar comisia de Statut. Miercuri, Miron Ignat, chestorul Camerei insarcinat sa elaboreze o informare pe aceasta tema, nu a facut acest lucru, aratandu-se nemultumit ca in aceasta chestiune nu se cere si opinia comisiei pentru Regulament si a celei juridice, a mai spus Ioan Munteanu, drept urmare s-a decis si sesizarea acestora.

Presedintele PIN, Cozmin Gusa, a prezentat public, duminica, lista tuturor parlamentarilor care au beneficiat de bani de cazare desi au proprietati in Bucuresti, deputatul anuntand ca va depune un proiect de lege prin care se va interzice aceasta practica.

- Gusa a prezentat lista parlamentarilor-chiriasi

Ads