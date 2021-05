Citu, despre diferentele privind decesele de coronavirus. "Comisia merge mai departe si investigheaza"

Premierul Florin Citu a fost inrebat, vineri seara, despre raportul Minsiterului Sanatatii privind decesele de coronavirus si a afirmat: "Asteptam partea a doua. Acum avem un prim raport al comisiei. Comisia merge mai departe si investigheaza acele diferente pe care le-a primit si de la INS si vedem dupa aceea si acel raport. Cum avem raportul, venim si il prezentam si il analizam impreuna. Haideti sa asteptam si cealalta informatie si atunci vom discuta pe ele".Ministerul Sanatatii a facut public vineri Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, din care rezulta ca au existat cinci modificari ale modului de raportare, ca pana la 31 martie 2021 erau consemnate 31.132 de decese in alerte.ms.ro si 23.931 in Corona forms, iar pe luni diferentele sunt tot mai mari, pe masura ce modul de raportare a devenit mai complex.De asemenea, au fost identificate 13 spitale cu abateri mari ale cifrelor raportate.Concluziile au fost ca exista un nIvel de cunoastere redus si confuzii ale celor care rapporteaza, ca multe spitale nu raporteaza toate decesele COVID la DSP, iar unele raporteaza toate decesele in alerte.ms.ro, precum si intarzieri de pana la doua luni in raportarea deceselor, iar organizarea privind raportarea difera uneori de la un spital la altul.Comisia propune simplificarea procedurii de raportare in alerte.ms.ro sau stabilirea unei metodologii clare, Totodata, avertizeaza ca dubla raportare, pe principii diferite, atrage dupa sine confuzii, implica eforturi aditionale de validare a datelor si consum de resurse, iar neconcordantele sunt inevitabile.