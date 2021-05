Rares Bogdan, atac dur la Nicusor Dan: "Sa invete ca nu mai e singur pe teren. Nu e un loc al orgoliilor"

"Nicusor trebuie sa invete putin. Si eu avut probleme venind din zona media (...) Nicusor Dan trebuie sa invete ca nu mai e singur pe teren. A castigat datorita celor trei forte din jurul sau si trebuie sa invete sa comunice", a declarat Rares Bogdan, la Digi24."Trebuie sa se consulte: Nu e un loc al orgoliilor. Altfel, bucurestenii oricata rabdare ar avea, la un moment dat si-o vor pierde si vor face comparatii. In acelasi timp nu trebuie vazuta vina in privinta celor care au blocat adoptarea bugetului. Dialogul si jocul in echipa va rezolva aceasta problema", a afirmat europarlamentarul liberal.In schimb, Rares Bogdan considera ca probleme aprobarii bugetului sunt mai "complicate" la Iasi, pentru ca acolo razboiul dintre PNL si USR a atins cote alarmante". "La Iasi e infinit mai grea situatia. La un moment dat, daca lucrurile nu poate fi transata acolo, o vom duce noi, PNL, in urmatorul birou national. In coalitie suntem oameni rationali", a afirmat Rares Bogdan.Edilul Capitalei Nicusor Dan a fost criticat in ultimele zile mai intens de catre formatiunea care l-a ajutat sa ajunga primar, USR-PLUS, decat PSD Marul discordiei este bugetul Bucurestiului, care miercuri, 28 aprilie, a picat dupa ce aproape toti consilierii USR-PLUS s-au abtinut de la vot.Pe langa valul de critici ale consilierilor USR-PLUS condus de catre Horia Tomescu, inlocuitorul lui Vlad Voiculescu in functia de viceprimar, Nicusor Dan a fost atacat si de lideri cu greutate.Inclusiv Gabriela Firea a intervenit in acest scandal legat de bugetul Capitalei spunand ca "bucurestenii primesc fiere si de la primar, si de la guvern !"