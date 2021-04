Mesajul lui Rares Bogdan pentru ministrul Transporturilor: "Sa lase ranga la usa si ne vom intelege bine"

"Am vazut declaratia lui Catalin Drula, e un ministru bun , dar uneori isi uita ranga in mana.A facut bine ce a facut la metrou, dar sunt convins ca isi lasa ranga la usa si ca ne vom intelege bine cu Catalin. Prerogativa premierului e ca el el garanteaza pentru ministri si nu ii putem impune ca daca un ministru nu il satisface din punct de vedere al aplicarii programului de guvernare sa nu il schimbe", a spus Rares Bogdan Rares Bogdan a facut o comparatie cu reactia pe care Catalin Drula a avut-o in cazul conflictului privind demolarea spatiilor comerciale de la metrou: "Un cartel se destructureaza cu ranga".Catalin Drula, vicepresedinte USR PLUS si ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Citu, dupa demiterea ministrului Voiculescu. Acesta a spus despre premier ca este "un zombie politic", dar si ca nu mai are increderea USR PLUS. Si fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca atacul lansat de ministrul Transporturilor la adresa premierului Citu este intolerabil, iar acesta trebuie demis."Domnul ministru al Transporturilor are o singura problema: nu a citit Constitutia. Orice se discuta institutional in orice situatie, iar aceasta situatie are rezolvare in Constitutie. Florin Citu a actionat institutional. Presedintele a dat curs propunerii de remaniere , considerand ca e indreptatita. Cand ai premierul si presedinte care amandoi sunt de acord cu remanierea unui ministru, este greu sa vii pe urma cu discursuri de genul acestui domn de la Transporturi care pur si simplu il umileste pe premier. Asa ceva este intolerabil", a declarat Basescu, la B1 TV.