Rares Bogdan sustine ca demiterea lui Voiculescu a fost corecta: "Sa alimentezi toate teoriile conspiratiei, sa spui ca se ascund mortii, este inadmisibil"

Principalele declaratii ale lui Rares Bogdan:- Cred ca lucrurile trebuie sa se sfarseasca foarte repede, nu da bine nici la Bruxelles nici fata de cetatenii Romaniei. Avem o pozitie extraordinara in Europa la aceasta ora, nu avem niciun motiv sa avem astfel de sincope care dau rau din punct de vedere al vietii economice, increderii cetatenilor, si totusi suntem in al treilea val. Catalin Drula e un ministru bun, uneori isi mai uita ranga in mana. A facut bine ce a facut la metrou, cu ranga nu poti sa intri intr-o casa. Sunt convins ca lasa ranga si ne vom intelege de minune.- Premierul, potrivit Constitutiei, garanteaza politicile si nu putem sa ii impunem lui Florin Citu ca un ministru, cand nu il satisface, sa nu poata cere schimbarea lui.- Va asigur ca nici Orban nu ar fi avut rabdarea lui Citu cu Vlad Voiculescu . Subiectul l-a deschis Orban. Ca e o problema legata de doamna Moldovan, de declaratiile ei, si de Vlad Voiculescu, si sufera intreaga coalitie - Pozitia USR -ului a fost ca vor avea o discutie cu doamna Andreea Moldovan si ca il sustin pe Vlad Voiculescu. Dupa aceea s-a intamplat ordinul publicat peste noapte. Era normal ca un premier sa afle despre un ordin publicat in Monitorul Oficial. Klaus Iohannis stie ca Romania are nevoie de un guvern credibil. Sunt convins ca nu e fericit cu ceea ce se intampla.- Nu mai puteau continua lucrurile asa cum erau. Dupa ce am vazut interviul cu Vlad Voiculescu am fost convins ca domnul Florin Citu a procedat corect. Noi ne luptam cu o propaganda extrem de agresiva, sa dai apa la moara, sa alimentezi toate teoriile conspiratiei, sa spui ca se ascund mortii. Toate teoriile conspiratiei despre asta vorbesc. Noi ce facem, alimentam cu un fost ministru aceste teorii? Este inadminisibil si nu intleg de ce Vlad a facut asta.