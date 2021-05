Rares Bogdan, despre angajarea Vioricai Dancila la BNR: "Poate sa-i croseteze niste sosete foarte bune domnului guvernator"

De la 1 iunie, V iorica Dancila va fi consilier de Strategia de Sustenabilitate si Energie Verde din cadrul BNR."Ar trebui intrebat domnul Isarescu ce parere are. Eu nu stiu ce plus aduce doamna Dancila, insa inteleg de ce pleaca din ce in ce mai multi romani din tara scarbiti si de ce nu se mai intorc. Inteleg de ce se intreaba cu totii la ce buna e scoala, la ce e buna educatia, la ce sunt bune diplomele, daca doamna Bianca Dragusanu si cu doamna Dancila sunt vedetele Romaniei. BNR a devenit un soi de cimitir al elefantilor.Eu credeam ca BNR-ul e un loc al stabilitatii, un loc unde noi sa ne uitam ca la un far calauzitor bugetar-fiscal... Mai ales ca astazi am vazut ca Florin Citu cu Alexandru Nazare au avut o mare victorie prin faptul ca economia Romaniei are cea mai mare crestere din UE in primul trimestru, practic e terminarea pandemiei si reintrarea in cresterea economica: 2,8 % e o cifra fantastica.Eu ma uit spre BNR ca la o instititutie fanion. Acum nu stiu daca cu doamna Dancila si cu domnul Pascu ma mai pot uita, dar ce sa zic? Asta-i viata... Incurcate sunt caile Domnului, incurcate sunt itele vietii. Poate ar merita sa stati de vorba cu domnul guvernator sa-l intrebati la ce-l ajuta doamna Dancila.Poate ii e frig. Se pare ca uneori la barbati, de la o anumita varsta, e nevoie de sosete crosetate, pentru cei care au reumatism... Si cred ca doamna Dancila poate sa-i croseteze niste sosete foarte bune domnului guvernator, dar nu era cazul sa o ia consilier sa-i croseteze sosetele... sau o caciulita de curent, ca bate vantul pe la Dragasani", a spus Rares Bogdan la PS News Mugur Isarescu , conform Biroului de presa al BNR, fiind angajata in 15 mai. Potrivit G4Media, pentru a se angaja in corpul consilierilor, din care mai fac parte circa 20 de persoane, Dancila a depus un dosar si a sustinut un interviu. Internautii romani au reactionat dupa ce marti, 18 mai, a aparut informatia ca fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va fi consilierul de strategie al lui Mugur Isarescu la Banca Nationala a Romaniei.