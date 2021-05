Rares Bogdan, despre lupta pentru sefia partidului: "PNL are nevoie de o reimprospatare. Nu cred ca este corect sa se spuna ca am tradat pe cineva"

"Eu nu am tradat pe nimeni. Eu am venit in PNL. Nu am venit pentru un om sau adus de un om. Eu am venit in PNL si cred ca PNL are nevoie de o reimprospatare, deci nu cred ca este corect sa se spuna ca am tradat pe cineva.Nu am tradat pe nimeni, am ramas liberal si voi ramane liberal. Oricum, se va incheia acest periplu de patru luni de zile de batalie interna, pe care eu sper foarte sincer sa se desfasoare cu armele corecte, fara atacuri la persoane. Avem responsabilitatea guvernarii, in primul rand. Nu ne putem juca cu Romania, batalia electorala pe care o avem de dus este abia peste trei ani de zile. Nu stiu ce a vrut sa spuna domnul Ludovic Orban . Ii multumesc pentru cuvinte. Nu a facut decat sa recunoasca o chestiune vizibila, atunci cand eu am venit in PNL si m-am implicat, am energizat partidul, aducand patru-cinci, nu stiu cate procente, cu siguranta un procent am adus. Si lucrul acesta s-a vazut", a declarat Rares Bogdan la Antena 3.Reactia europarlamentarului a venit dupa ce presedintele PNL a fost intrebat duminica daca simte ca a fost tradat de Rares Bogdan."Este optiunea fiecarui membru al PNL. Stiti foarte bine ca Rares Bogdan a avut anumite declaratii nu foarte prietenoase la adresa mea si orice observator atent se putea astepta... Dar, deocamdata, a fost intr-o poza.(...) La Congresul PNL vor participa 5.000 de delegati . Optiunea celor 5.000 de delegati va fi stabilita pe baza ofertelor, pe baza istoricului pe care il avem fiecare si, de asemenea, in functie de optiunea celor 200.000 de membri ai PNL, pentru ca un delegat trebuie sa reprezinte niste optiuni", a spus presedintele PNL.De asemenea, in discursul sustinut in cadrul Consiliului National al PNL, liderul liberalilor a punctat ca de fiecare data cand a fost atacat din interior, a intors si celalalt obraz. Orban sustine ca a facut asta pentru ca si cei care nu au fost alaturi de el raman colegii sai. Congresul National al PNL este programat la data de 25 septembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu exclude posibilitatea de a mai aparea candidati la sefia formatiunii . "PNL este un partid democratic, in care nimeni nu a fost descurajat sa candideze daca are o oferta serioasa", a declarat Orban. Intrebat daca considera tradare faptul ca Rares Bogdan il sustine pe Florin Citu. Orban a afirmat: "Deocamdata, a fost doar intr-o poza".