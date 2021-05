Rares Bogdan intervine in scandalul dintre USR PLUS si Nicusor Dan: "Noi, liberalii, nu-i putem reprosa ca nu comunica. La ministrii guvernului a avut usa deschisa"

"Primul lucru pe care vreau sa vi-l spun este ca bugetul va trece. Vreau sa ii felicit pe colegii mei, in frunte cu Stelian Bujduveanu, viceprimarul nostru, si pe toti cei 12 consilieri generali PNL pentru felul in care au inteles sa fie alaturi de bucuresteni si si-au luat rolul in serios, fiind cat se poate de rationali si de pozitivi.Chiar daca s-a intamplat acea nesincronizare si cei 17 consilieri USR-PLUS au blocat, pentru moment, bugetul, in aceste zile Nicusor Dan poarta discutii. Chiar azi au avut loc discutii cu reprezentantii USR-PLUS.Pe baza discutiilor, care vor avea loc si maine, se va ajunge la o situatie foarte clara, in care bugetul se va vota. Ati vazut pozitia premierului Citu, care a cerut acelasi lucru, ca lucrurile sa nu se blocheze, pentru ca vor fi mult mai greu de deblocat, cu mult mai multe costuri", a spus Rares Bogdan la Antena 3.Acesta a sustinut ca lipsa de comunicare nu poate fi intre Nicusor Dan si liberali."Este obligatoriu sa ne punem la masa si sa votam bugetul. Este o chestiune de comunicare. Sunt de acord cu dansii ca nu trebuie sa crestem din pix absolut nimic. In acelasi timp, trebuie sa vedem daca in cele sase saptamani in care s-au purtat negocierile pe buget, la care a participat si viceprimarul USR-PLUS Horia Tomescu si viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu, lucrurile au aratat intr-un anumit fel si cu o seara inainte a avut loc acea conferinta de presa si s-a intamplat blocajul respectiv", a spus liderul PNL"Daca-l intrebati pe viceprimarul liberal Bujduveanu, pe Violeta Alexandru , sefa Organizatiei PNL Bucuresti, pe Ludovic Orban ...vreau sa va spun ca Nicusor Dan comunica... Acum, daca Nicusor Dan a avut o problema de comunicare cu Vlad Voiculescu sau cu altcineva ... cel putin in ceea ce ne priveste pe noi, liberalii, nu-i putem reprosa ca nu comunica. De cate ori a apelat la ministrii Guvernului, la Alexandru Nazare (ministrul finantelor, n.r.), la prim-ministru, a avut usa deschisa", a spus prim-vicepresedintele PNL.Liderul PNL il criticase pe Nisuor Dan in aceeasi zi, insa la un alt post de televiziune. Rares Bogdan, l-a avertizat marti pe primarul general Nicusor Dan ca "nu mai e singur pe teren", cerandu-i sa se consulte cu PNL si USR PLUS pentru a pune capat scandalului din jurul adoptarii bugetului Primariei Capitalei. In plus, acesta i-a amintit lui Nicusor Dan ca a castigat alegerile in Capitala "datorita celor trei forte din jurul sau"."Nicusor trebuie sa invete putin. Si eu avut probleme venind din zona media (...) Nicusor Dan trebuie sa invete ca nu mai e singur pe teren. A castigat datorita celor trei forte din jurul sau si trebuie sa invete sa comunice", a declarat Rares Bogdan, la Digi24.