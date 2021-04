Rares Bogdan, atacuri dupa scandalul de la Spitalul Foisor: "M-am cam saturat de Raed Arafat. El, Nicusor Dan si Vlad Voiculescu sa ne dea explicatii. Nu mai merge"

Liderul liberal a sustinut ca cei trei trebuie sa ofere explicatii pentru modul in care s-a facut comunicarea cu conducerea Spitalului Foisor."Nu stiu ce vor face colegii mei, dar eu cer ca domnul Raed Arafat, de care sincer m-am cam saturat, nu exista oameni de neinlocuit, sa ne dea raspunsuri. Nicusor Dan a venit la putere ca sa conduca Bucurestiul, deoarece PNL i-a retras pe Rares Bogdan, pe Violeta Alexandru si pe Ludovic Orban de la a candida. De asemenea, USR -PLUS l-a retras pe Vlad Voiculescu, asa ca Nicusor Dan trebuie sa ne explice care a fost comunicarea dintre el si Spitalul Foisor.Vlad Voiculescu trebuie sa ne explice exact ce s-a intamplat si de ce s-a ajuns la aceasta situatie, iar Raed Arafat sa dea raspunsuri in fata lui Lucian Bode Florin Citu si a noastra ca lideri ai coalitiei. Raed Arafat nu sta la putere pentru ca e Raed Arafat, sta pentru ca PNL, USR-PLUS si UDMR il tine la putere, ca sa fie clar. Nu poate sa lase capul in pamant, sa se ascunda, si trebuie sa vina in fata coalitiei si sa imi dea raspunsuri. Cu mine nu se va juca. Asa cum am iesit in strada in urma cu 9 ani, pentru Raed Arafat, de data asta ies in strada, daca e cazul, pentru a-i spune sa imi dea raspunsuri, nu mai merge", a spus Rares Bogdan intr-o interventie la Romania TV.