Reactia lui Dacian Ciolos dupa ce a fost atacat pentru ca a votat Raportul Matic. "Asistam la un discus politic mizerabil"

Fostul premier a postat pe Facebook un mesaj in care explica ce anume a votat si motivele care au stat la baza deciziei sale si a colegilor de a vota acest raport. dacian Ciolos s-a declarat dezamagit de faptul ca multi membri PNL partid alaturi de care USR PLUS guverneaza, l-au atacat cu virulenta si au dezinformat.Despre "vajnicii barbati politici" si drepturile femeilorAm vazut atacurile incalificabile din ultimele zile, conform carora eu si alti colegi din Parlamentul European am fi sustinut o lege prin care barbatii sa ramana insarcinati.Imi displac etichetele, dar, cu regret, trebuie sa spun ca asistam la un discurs politic mizerabil. Cine doreste sa creada astfel de enormitati e liber sa o faca, dar politicienii care traiesc din astfel de minciuni sunt toxici si periculosi pentru societate.Nu o sa vin sa va povestesc despre cat de utile sunt educatia si decenta sau despre cat de necesare sunt drepturile cetatenilor. Vreau doar sa spun ca imi este rusine de astfel de oameni, mai ales ca pe unii dintre ei ii consideram persoane decente. Nu am asteptari de la extremistii care mint de ani in sir ca se prabuseste cerul si ca vine sfarsitul lumii.Ii stiu si pe cei de la PSD ca se ascund sub ideea de "stanga conservatoare" ca sa mai castige un vot din temerile unor oameni care chiar cred ca ii vor fugari minoritatile sexuale pe strazi ca sa le implanteze cipuri. Rusinos. Insa imi e imposibil sa inteleg cum unii colegi de la PNL au ajuns sa promoveze astfel de inchipuiri tenebroase si mincinoase.Platforma mea politica in USR PLUS si in politica romaneasca va fi sa sustin drepturile cetatenilor indiferent de orientarea lor sexuala, de credintele personale sau de afilierile politice. Si fac asta crestineste. Pentru mine, a fi crestin inseamna sa-ti iubesti aproapele si sa-l ajuti sa-si traiasca viata asa cum o decide, atata vreme cat alegerile pe care le face nu fac rau celor din jur.Dupa toate aparentele, acesti politicieni traiesc in ideea crestinismului care pedepseste, exclude si condamna. Arunca anateme si decid dupa cum vor ei ce inseamna valorile crestine si cine e demn sau nu de ele. Pentru mine, crestinismul inseamna umanitate, intelegerea celuilalt, imbratisarea si daruirea a ceea ce ai mai bun pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.Asta inseamna pentru mine si politica: nu sa construiesti dusmani si sa sperii oamenii cu minciuni. Caut sa-i respect pe oameni pentru ceea ce sunt, nu pentru ce mi-as dori eu sa fie sau sa nu fie.Dincolo de asta, discutam astazi despre drepturile femeilor, subiect pe care il consider lasat la o parte de ani buni atunci cand e vorba de viata lor de zi cu zi. Nu vreau sa vorbesc in numele lor, o pot face singure si cu deplin curaj. Totusi, misiunea mea include sa le apar drepturile si sa sustin sa aiba parte de un tratament corect in societate. Violenta domestica, sarcinile la adolescente, nereprezentarea politica sau in domeniile in care muncesc, discrepantele salariale sunt tratate la noi ideologic.Vajnicii barbati politici din Romania, cei care isi fac poze cu singura floare pe care o cumpara intr-un an, pe 8 Martie, sunt pur si simplu traumatizati ca femeile ar putea avea niste drepturi de bun-simt in societate. Sustinatori ai unui traditionalism pe care il modeleaza dupa cum le pica lor bine, lesina cand aud de ciclu menstrual, sarcina in adolescenta, educatie sexuala.Puri ca niste ingeri asexuati, pretind ca apara copiii de perversiunile educatiei sexuale in scoli cand, de fapt, condamna noi generatii de femei la supunere si umilinta. Posibil sa isi puna si mana la ochi atunci cand trec prin magazine pe langa rafturile de tampoane, ca doar pe vremea bunicilor noastre nu exista asa ceva si daca ele s-au descurcat atunci de ce nu s-ar chinui femeile si astazi.In ceea ce ma priveste, voi merge inainte sustinand decizii si actiuni politice prin care romanii sa traiasca liber si decent.Cei care resping politici prin care femeile sunt in mod real egale barbatilor ar trebui sa mearga acasa si sa le ceara scuze mamelor, sotiilor si fiicelor lor, pentru ca le folosesc intr-un joc indecent.Altfel, e clar ca avem in continuare nevoie de politicieni rezonabili si respectabili. Mergem mai departe cu bun-simt, indiferent de atacurile lor", a scris Ciolos.Reactia lui Dacian Ciolos vine dupa ce adoptarea de catre Parlamentul European a Raportului Matic privind sanatatea sexuala si reproductiva si drepturile aferente in UE, in contextul sanatatii femeilor, a provocat controverse in Romania. Numerosi politicieni, inclusiv unii dintre colegii aflati la guvernare in PNL l-au atacat dur pe Dacian Ciolos afirmand ca acesta a votat o lege in favoare transexualilor si a homosexualilor, care astfel ar capata o multime de "super drepturi".