Citu, dupa ce Claudiu Nasui a cerut amanarea dezbaterii pe legea retelelor 5G: "Ma surprinde. Am aprobat un proiect de lege in Guvern si l-am trimis si in coalitie"

Anterior, pe 15 aprilie, Executivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G."Ma surprinde o astfel de decizie, nu stiam ca a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm si clar - am aprobat un proiect de lege in Guvern si l-am trimis si in coalitie, decizia a fost sa treaca acest proiect de lege prin Parlament cat mai rapid. Nu am avut aceasta discutie cu ministrul Economiei, o sa am, nu inteleg de ce ar incerca sa amane un astfel de proiect foarte important pentru industria tehnologica din Romania", a afirmat Florin Citu, joi la Constanta, dupa ce a avut o intalnire cu reprezentantii sectorului HoReCa.Ministrul Claudiu Nasui ar fi solicitat, conform unor informatii aparute in spatiul public, amanarea dezbaterii legii privitoare la adoptarea unor masuri care relgementeaza implementarea retelelor 5G. Motivul ar fi fost ca nu este respectata procedura referitoare la trimiterea initiativei legislative in ParlamentPe 15 aprilie, Guvernul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G."Institutia noastra (n.r. - Ministerul Economiei) a primit mesaje de atentionare atat din partea COM (n.r- Comisiei Europene), cat si din partea operatorilor economici, referitoare la obligativitatea respectarii procedurii de notificare a proiectului de Lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementaruu retelelor 5G", se arata in adresa trimisa de Claudiu Nasui presedintei Senatului, Anca Dragu, la 27 aprilie.Reprezentantul USR -PLUS sustine ca Guvernul Romaniei nu ar fi urmat parcursul normal pentru un astfel de act. "Procedura de notificare prevazuta de Directiva (UE) 2015/1535 este aplicabila tuturor proiectelor de acte normative care contin reglementari tehnice elaborate la nivel national in sensul ca acestea nu pot fi adoptate decat ulterior parcurgerii respectivei proceduri de notificare" se mai arata in cererea lui Nasui.