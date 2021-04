Sefii USRPLUS Iasi il acuza pe edilul Mihai Chirica de "grav derapaj democratic", dupa ce acesta a spus ca va intra in greva japoneza

Senatorul USR PLUS Marius Bodea a precizat, intr-un comunicat de presa ca o simpla " demisie de rusine" a edilului Mihai Chirica ar fi suficienta in fata iesenilor, dupa ce primarul anuntase ca de luni va intra in greva japoneza impotriva USRPLUS, in urma respingerii proiectului de buget local."Mihai Chirica ne-a spus ca intra in greva japoneza, cu banderola alba la mana, si ca de luni se alatura sindicatelor in marsuri de protest. Pe baza rezultatelor inexistente ale administratiei sale, Chirica se afla in greva generala, nu japoneza, din prima zi de mandat. Exista inregistrarea vorbelor sale, oricat de halucinante ar parea declaratiile.Motivul pentru care vrea sa abdice din functie, in loc sa demisioneze: ii lipseste majoritatea in Consiliul Local. Obisnuit sa fie un despot intunecat in anii cat a stapanit Iasiul alaturi de PSD si de mafia imobiliara, astazi a intrat intr-o faza de delir care ar necesita urgent un consult de specialitate", a declarat senatorul USRPLUS, Marius Bodea.El considera ca amenintarile primarului la adresa consilierilor locali ai USRPLUS denota "un grav derapaj democratic".La randul sau, copresedintele USR PLUS, deputatul Monica Berescu, a precizat, tot intr-un comunicat de presa, ca "este absurd ca primarul sa solicite votul pe buget in ultima zi a termenului legal, fara sa prezinte executia bugetara pe anul anterior"."Respingerea bugetului in Consiliul Local nu pune in pericol in niciun fel salariile si celelalte venituri ale angajatilor primariilor si a regiilor din subordine, ci sisteaza investitiile pana ce bugetul va fi adoptat.In caz contrar, Primaria va functiona pe baza bugetului din 2020. Incapacitatea primarului Mihai Chirica de a propune un buget coerent, transparent si in interesul tuturor iesenilor reprezentati in Consiliul Local este mascata prin declaratii politice belicoase si prin inventarea unor tragedii si drame locale", a precizat deputatul Monica Berescu.Totodata, liderul USR PLUS Iasi afirma ca potrivit legii, bugetul local se poate aproba si dupa cele 45 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat. "Atacurile personale, denigrarea publica si amenintarile domnului Mihai Chirica exprimate pe pagina de Facebook personala, a partidului sau si cel mai grav, pe pagina unei institutii publice nu fac altceva decat sa arate ipocrizia, agresivitatea si mentalitatea feudala a primarului, care se crede stapanul tuturor.In orice democratie , alesii locali au dreptul sa aiba o viziune diferita si trebuie sa se asigure ca exista echilibru si cumpatare in cheltuirea banilor publici. Primarul cercetat penal si urmasul condamnatului Gheorghe Nichita ar trebui sa fie ultima persoana din primarie care tine lectii de moralitate, responsabilitate si profesionalism", adauga liderul USR PLUS Iasi, deputatul Monica Berescu.Primarul Iasiului Mihai Chirica a anuntat ca de luni intra in greva japoneza , dupa respingerea bugetului local de catre consilieri, el avertizand totodata ca si sindicatele din institutiile subordonate primariei ar putea declansa proteste.Mihai Chirica a spus vineri intr-o conferinta de presa ca pentru prima data in ultimii 30 de ani bugetul Iasiului este respins in plenul Consiliului Local, el acuzand USR PLUS ca a dovedit "cinism si rautate".Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, joi seara, la capatul unei sedinte tensionate de consiliu, care a durat aproape opt ore. Au votat in favoarea proiectului cei 11 consilieri locali PNL si doi de la PMP, pentru trecerea bugetului fiind necesare 14 voturi. Reprezentantii PSD au parasit sala in momentul votului, in timp ce consilierii USR PLUS s-au abtinut.