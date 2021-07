Referendumul care stârnește vrajbă într-o filială USR PLUS. De ce sunt chemați oamenii la vot

Consilierii locali din Buzău şi din Ţinteşti au aprobat miercuri, 14 iulie, în şedinţe care au avut loc concomitent, organizarea referendumului pentru alipirea celor două unităţi administrativ teritoriale.Referendumul ar urma să aibă loc pe 26 septembrie. Deputatul Emanuel Ungureanu ( USR PLUS) şi-a declarat susţinerea pentru proiect, deşi consilierii locali ai USR PLUS s-au abţinut de la vot. În Consiliul Local Buzău , proiectul privind organizarea referendumului a trecut cu 17 voturi "pentru", 5 "abţineri" şi un vot "împotrivă".Consilierii USR Plus au anunţat că se vor abţine la votul privind organizarea referendumului, considerând proiectul binevenit, însă nu şi momentul organizării scrutinului."Acest demers este unul bun, venit în sprijinul reformei administrative, dar, astăzi, domnule primar, aţi venit în faţa noastră cu un proiect slab documentat, cu multe semne de întrebare. De ce aş merge la vot pe 26 septembrie? Spuneţi că vor veni antreprenori care să creeze locuri de muncă în Buzău şi Ţinteşti, dar de ce nu vin ei acum? Acest proiect nu este complet, aştept ca în perioada următoare să veniţi cu un proiect cu o viziune clară, pe termen lung" a declarat Irinel Cârstea, consilier USR PLUS.În replică, primarul Constantin Toma a afirmat spus că unirea cu Ţinteşti va fi un moment istoric, iar acest lucru va duce inclusiv la scăderea preţului la proprietăţile imobiliare.”Nu putem pune în valoare această autostradă care va trece prin Buzău decât prin unirea Buzăului cu Ţinteştiul. Vor veni investitori pentru că vom avea ce oferi. Buzăul va urca pe locul 7 ca si suprafaţă la nivel naţional dar ca potenţial de dezvoltare va ajunge al treilea oraş din România cu acces la peste 10mii de hectare. La Ţinteşti cam jumătate din gospodării sunt goale, sunt o grămadă de terenuri disponibile chiar în sat şi sunt convins că odată trase utilităţile acolo va exista un fond imobiliar generos iar cetăţenii se vor muta acolo pentru că acum Buzăul este pe un loc care nu îmi convine. Este în primele 10 ca şi scumpete a apartamentelor, caselor şi terenurilor. Este inacceptabil aşa ceva în condiţiile în care, ca şi populaţie suntem pe locul 18 în România. De aceea această unirea ne va ajuta şi din acest punct de vedere. Este un moment istoric într-adevăr, Buzăul va ajunge acolo unde merită", a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.La şedinţă a participat şi deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, care, contrar deciziei colegilor săi din USR PLUS Buzău, şi-a declarat public susţinerea pentru referendumul propus de primarul Toma."Voi veni la Buzău şi voi sustine acest referendum, pe stradă, poartă cu poartă, casă cu casă, bloc cu bloc. Pentru că eu sunt în Buzău temporar şi am promis acestei comunităţi că voi face lucruri pentru ei, împreună cu colegii de la USR PLUS, de la PLS, de la PNL facem lucruri pentru comunitate. Nu e campanie electorală, e un proiect comunitar”, a afirmat Emanuel Ungureanu.Consiliul Local Ţinteşti a aprobat proiectul. Referendumul va avea loc în 26 septembrie.Organizarea referendumului pentru unirea celor două UAT-uri va costa municipalitatea 1. 2 milioane de lei din bugetul local. 800 de mii de lei vor fi cheltuieli de personal, indemnizaţii şi protocol , restul cheltuieli pentru materiale si servicii.