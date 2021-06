Principalele promisiuni ale coalitiei de guvernare se lasa asteptate. Unde s-au blocat marile reforme

Alegerea primarilor in doua tururi

Desfiintarea Sectiei Speciale

Una dintre principalele teme promovate in timpul campaniei electorale a fost desfiintarea pensiilor speciale. Mai mult, europarlamentarul PNL Rares Bogdan promitea ca acestea vor fi desfiintate in 30 de zile dupa preluarea puterii. La peste 150 de zile de la preluarea guvernarii, coalitia a reusit doar eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. La inceputul lunii iunie, coalitia a mai facut un pas si a pus in Comisia pentru drepturile omului un proiect pentru desfiintarea pensiilor speciale pentru primari. Cu toate astea, proiectul a picat dupa ce a primit 6 voturi "pentru", dintre care 4 de la USR -PLUS. De cealalta parte, 18 parlamentari de la PSD , PNL si UDMR s-au abtinut de la vot."Ipocrizie nerusinata! In fata camerelor de filmat, parlamentarii PSD, PNL, UDMR spun ca vor echitate pentru pensionari, dar cand e vorba de masuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale, fac pasul inapoi. Noi nu renuntam, insa, pana cand nu terminam cu acest sistem rusinos care imparte romanii in speciali si ne-speciali", a transmis mai apoi USR-PLUS intr-un comunicat de presa.Presedintele PNL Ludovic Orban a venit apoi cu o replica precizand ca in prezent nu se platesc pensii speciale pentru primari si ca acest subiect va fi reglementat de noua lege a pensiilor."La ora actuala nu se platesc pensii speciale pentru primari. Deci, eu, ca premier , am prorogat in 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Codului administrativ si, de asemenea, guvernul Citu a prorogat intrarea in vigoare. Evident, in legea pensiilor se va reglementa acest subiect amplu. Stiti ca exista o activitate intensa la Ministerul Muncii. De asemenea, exista o comisie la nivelul coalitiei care pregateste, practic, reforma in domeniul pensiilor", a declarat Orban. Cu toate astea, ministrul Muncii Raluca Turcan afirma ca Legea pensiilor va fi gata abia la finalul lui 2022. Asta inseamna ca tema pensiilor speciale este amanata cel putin doi ani.Unul dintre cele mai discutate subiecte din anii trecuti, alegerea primarilor in doua tururi, pare ca a fost uitat in ultimele luni de catre liderii partidelor din coalitia de guvernare, cu toate ca in Parlament s-ar putea gasi cu usurinta o majoritate care sa voteze o astfel de initiativa. Potrivit coalitiei, subiectul ar urma sa fie transat de Comisia de cod electoral, dupa ce aceasta va fi pusa in functiune. La jumatatea lunii februarie, presedintele Senatului Anca Dragu anunta ca pe ordinea de zi este si infiintarea comisiei, insa parlamentarii au decis atunci ca nu este graba si au amanat votul. Comisia de cod electoral avea sa fie mentionata din nou abia pe 20 de aprilie, dupa criza demiterii lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, cand coalitia a semnat un nou protocol de colaborare. Cu toate astea, discutia despre alegerea primarilor in doua tururi a fost uitata din nou."Guvernul pe care l-am condus a fost demis prin motiune de cenzura pentru ca Guvernul PNL si-a angajat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Evident ca noi sustinem acest lucru, dar vrem sa o facem intr-un moment in care se ia decizia. Deocamdata suntem departe de anul electoral 2024. Cu siguranta vom decide in coalitie si vom stabili acest lucru", a declarat zilele trecute Ludovic Orban , fiind intrebat de tema alegerii in doua tururi.Un punct nevralgic al coalitiei il reprezinta si desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ). La inceputul lunii aprilie, Comisia juridica din Senat a votat in favoarea desfiintarii SIIJ, insa cu un compromis. Potrivit unui amendament depus de catre un reprezentant al minoritatilor, dosarele de la SIIJ ar urma sa fie trimise Parchetului General, si nu la DNA. La votul din Camera Deputatilor UDMR si ministrul Justitiei Stelian Ion au refuzat sa-si asume responsabilitatea pentru amendamentul respectiv si au dat vina unul pe altul. Desi proiectul pentru desfiintarea SIIJ a trecut de votul camerei, documentul trebuie sa treaca si de Senat, care este for decizional. In prezent insa, proiectul se afla la sertar pentru modificari.Explicatia senatorilor juristi este ca asteapta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, ca sa stie daca mentin amendamentul mentionat anterior. Desi PNL si USR-PLUS au depus amendamente pentru eliminarea prevederii respective si sa fie mentinuta forma guvernului, UDMR tergiverseaza luarea unei decizii.In paralel, negocierile despre legile justitiei au fost si ele amanate pentru toamna acestui an.